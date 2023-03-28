Волинські потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом та із запізненням

Волинські потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом та із запізненням
Увечері четверга, 15 серпня, два волинські потяги курсуватимуть зі змінами у маршрутах та із відставанням від графіку.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

З технічних причин окремі пасажирські поїзди сьогодні курсуватимуть зміненим маршрутом.

Так, №98 Ковель-Київ та №88 Ковель-Запоріжжя слідуватимуть через Ковель і Сарни та прибудуть до Рівного із затримкою до 4 годин.

"Перепрошуємо за затримки і традиційно просимо пасажирів повідомити нашим провідникам щодо подальших пересадок: зробимо все можливе, щоб кожна стиковка відбулася", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

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Теги: Волинь, Укрзалізниця, потяг, графік
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