Волинські потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом та із запізненням
Сьогодні, 21:57
Увечері четверга, 15 серпня, два волинські потяги курсуватимуть зі змінами у маршрутах та із відставанням від графіку.
Про це повідомили в "Укрзалізниці".
З технічних причин окремі пасажирські поїзди сьогодні курсуватимуть зміненим маршрутом.
Так, №98 Ковель-Київ та №88 Ковель-Запоріжжя слідуватимуть через Ковель і Сарни та прибудуть до Рівного із затримкою до 4 годин.
"Перепрошуємо за затримки і традиційно просимо пасажирів повідомити нашим провідникам щодо подальших пересадок: зробимо все можливе, щоб кожна стиковка відбулася", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
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Про це повідомили в "Укрзалізниці".
З технічних причин окремі пасажирські поїзди сьогодні курсуватимуть зміненим маршрутом.
Так, №98 Ковель-Київ та №88 Ковель-Запоріжжя слідуватимуть через Ковель і Сарни та прибудуть до Рівного із затримкою до 4 годин.
"Перепрошуємо за затримки і традиційно просимо пасажирів повідомити нашим провідникам щодо подальших пересадок: зробимо все можливе, щоб кожна стиковка відбулася", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
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