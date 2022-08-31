Скільки грошей у 2024 році Луцьк спрямував для ЗСУ

Скільки грошей у 2024 році Луцьк спрямував для ЗСУ
За перше півріччя 2024 року з бюджету Луцької міської територіальної громади на підтримку Збройних сил України спрямовано 316 мільйонів гривень.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Зокрема, за кошти міського бюджету придбано:

- 30 нових пікапів Mitsubishi L200;
- більше 1200 квадрокоптерів DJI Mavic 3 різних модифікацій;
- понад 1700 FPV-дронів;
- 110 РЕБів різних модифікацій;
- 159 зарядних станцій EcoFlow та Bandera;
- 95 одиниць Starlink;
- 43 комплекси контрбатарейної боротьби “Сова”;
- 35 пошукових прожекторів Bandera;
- 83 планшетів та 26 ноутбуків;
- 38 моно — та бінокулярів та багато іншого.

Працівники виконавчих органів Луцької міської ради та комунальних підприємств долучаються до допомоги військовим. Щомісячно з перших днів повномасштабної війни передають одноденний заробіток на підтримку Збройних сил України.

З початку цього року за ці кошти придбано 11 автомобілів, проводилися ремонти, їх обслуговування, купувалося пальне, акумулятори, шини, запчастини, проводилось фарбування. На ці цілі спрямовано 2,9 мільйона гривень.

Більше 100 тисяч гривень витратили на придбання тактичного одягу та взуття, плитоносок.

Ще 175 тисяч гривень — на придбання різноманітного обладнання та матеріальних цінностей.

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Теги: гроші, Луцьк, Волинь, ЗСУ
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