Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО
15 серпень, 23:19
Луцька спортсменка Дарина Казакова стала бронзовою призеркою Всеукраїнських змагань з літнього біатлону.
Про це повідомили у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.
Медальну естафету від Назара Савоніка сьогодні підхопила вихованка КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради Дарина Казакова.
У спринтерській гонці на 5 км. у молодших дівчат Дарина показала чудову лижеролерну підготовку і не зважаючи на шість хиб на вогневих рубіжах, привезла для команди Волинь ще одну медаль Всеукраїнських змагань з літнього біатлону.
Хоч сьогодні і не пішла стрільба у Дар'ї Мосурець, але наша спортсменка Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради завдяки хорошій роботі на лижеролерах фінішувала з чотирнадцятим результататом.
У Дар'ї бійцівський характер і вона вже знає смак перемоги, тож ми ще обов'язково побачимо нашу спортсменку на п'єдесталах переможців.
Анна Ващук, учениця відділення біатлону КЗ №4 Луцької міської ради сьогодні фінішувала двадцять восьмою.
Серед молодших юнаків найкращий результат сьогодні у вихованця Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради Тимофія Савоніка.
У спринті на 5 км. молодший брат срібного призера спринту Назара, фінішував поруч з трійкою переможців.
З досить високим сьомим результатом фінішував Артем Паніткін ( КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради).
Учні відділення біатлону КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради Ярослав Галан -Влащук та Максим Кузьма сьогодні вісімнадцятий та двадцятий, відповідно. Двадцять четвертий у фінішному протоколі
Владислав Гордійчук ( Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради).
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Про це повідомили у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.
Медальну естафету від Назара Савоніка сьогодні підхопила вихованка КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради Дарина Казакова.
У спринтерській гонці на 5 км. у молодших дівчат Дарина показала чудову лижеролерну підготовку і не зважаючи на шість хиб на вогневих рубіжах, привезла для команди Волинь ще одну медаль Всеукраїнських змагань з літнього біатлону.
Хоч сьогодні і не пішла стрільба у Дар'ї Мосурець, але наша спортсменка Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради завдяки хорошій роботі на лижеролерах фінішувала з чотирнадцятим результататом.
У Дар'ї бійцівський характер і вона вже знає смак перемоги, тож ми ще обов'язково побачимо нашу спортсменку на п'єдесталах переможців.
Анна Ващук, учениця відділення біатлону КЗ №4 Луцької міської ради сьогодні фінішувала двадцять восьмою.
Серед молодших юнаків найкращий результат сьогодні у вихованця Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради Тимофія Савоніка.
У спринті на 5 км. молодший брат срібного призера спринту Назара, фінішував поруч з трійкою переможців.
З досить високим сьомим результатом фінішував Артем Паніткін ( КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради).
Учні відділення біатлону КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради Ярослав Галан -Влащук та Максим Кузьма сьогодні вісімнадцятий та двадцятий, відповідно. Двадцять четвертий у фінішному протоколі
Владислав Гордійчук ( Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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