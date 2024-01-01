Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО

Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО
Луцька спортсменка Дарина Казакова стала бронзовою призеркою Всеукраїнських змагань з літнього біатлону.

Про це повідомили у Комунальному закладі ДЮСШ 4 Луцької міської ради.

Медальну естафету від Назара Савоніка сьогодні підхопила вихованка КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради Дарина Казакова.

У спринтерській гонці на 5 км. у молодших дівчат Дарина показала чудову лижеролерну підготовку і не зважаючи на шість хиб на вогневих рубіжах, привезла для команди Волинь ще одну медаль Всеукраїнських змагань з літнього біатлону.
Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО

Хоч сьогодні і не пішла стрільба у Дар'ї Мосурець, але наша спортсменка Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради завдяки хорошій роботі на лижеролерах фінішувала з чотирнадцятим результататом.
Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО

У Дар'ї бійцівський характер і вона вже знає смак перемоги, тож ми ще обов'язково побачимо нашу спортсменку на п'єдесталах переможців.
Анна Ващук, учениця відділення біатлону КЗ №4 Луцької міської ради сьогодні фінішувала двадцять восьмою.

Серед молодших юнаків найкращий результат сьогодні у вихованця Володимирського спортивного ліцею Волинської обласної ради Тимофія Савоніка.

У спринті на 5 км. молодший брат срібного призера спринту Назара, фінішував поруч з трійкою переможців.

З досить високим сьомим результатом фінішував Артем Паніткін ( КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради).

Учні відділення біатлону КЗ ДЮСШ №4 Луцької міської ради Ярослав Галан -Влащук та Максим Кузьма сьогодні вісімнадцятий та двадцятий, відповідно. Двадцять четвертий у фінішному протоколі
Владислав Гордійчук ( Володимирський спортивний ліцей Волинської обласної ради).

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Теги: Волинь, Луцьк, біатлон, спорт
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