США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM
Сьогодні, 01:15
Сполучені Штати розглядають можливість відправки Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM на відстань більш як 370 км.
Про це пише "Кореспондент", посилаючись Politico у четвер, 15 серпня.
Це дасть змогу українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.
Як пише видання, адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну.
Наголошується, що цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти РФ.
"Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - зауважив автор.
За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.
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Про це пише "Кореспондент", посилаючись Politico у четвер, 15 серпня.
Це дасть змогу українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.
Як пише видання, адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну.
Наголошується, що цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти РФ.
"Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - зауважив автор.
За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.
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