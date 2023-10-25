США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM





Про це пише



Це дасть змогу українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.



Як пише видання, адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну.



Наголошується, що цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти РФ.



"Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - зауважив автор.



За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сполучені Штати розглядають можливість відправки Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM на відстань більш як 370 км.Про це пише "Кореспондент" , посилаючись Politico у четвер, 15 серпня.Це дасть змогу українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.Як пише видання, адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну.Наголошується, що цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти РФ."Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - зауважив автор.За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.

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