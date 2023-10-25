США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM

США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM
Сполучені Штати розглядають можливість відправки Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM на відстань більш як 370 км.

Про це пише "Кореспондент", посилаючись Politico у четвер, 15 серпня.

Це дасть змогу українським пілотам F-16 запускати ракети з БЧ 450 кг.

Як пише видання, адміністрація Байдена "відкрита" для відправки крилатих далекобійних ракет в Україну.

Наголошується, що цей крок додасть київським F-16 більшої бойової потужності, оскільки країна прагне утримати подальший імпульс у своїй війні проти РФ.

"Готовність Білого дому надати Україні ракету "повітря-земля" з’явилася саме у той момент, коли напрочуд успішний наступ Києва на територію Росії триває другий тиждень поспіль", - зауважив автор.

За словами одного з посадовців адміністрації Байдена, остаточного рішення щодо відправлення ракети ще не прийняли, однак адміністрація нині працює над складними деталями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, війна, США, зброя, ракети
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM
Сьогодні, 01:15
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО
15 серпень, 23:19
Скільки грошей у 2024 році Луцьк спрямував для ЗСУ
15 серпень, 22:38
Волинські потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом та із запізненням
15 серпень, 21:57
Схожі новини
США можуть передати Україні потужні ATACMS США можуть передати Україні потужні ATACMS
19 лютий, 23:17
Данілов пояснив, як ракети ATACMS вплинули на авіацію росії на фронті Данілов пояснив, як ракети ATACMS вплинули на авіацію росії на фронті
25 жовтень, 2023, 01:15
США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS США близькі до передачі Україні далекобійних ракетних систем ATACMS
29 червень, 2023, 22:16
«Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння «Допоможе перемогти»: США нададуть Україні новий пакет озброєння
10 травень, 2023, 01:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США можуть передати Україні далекобійні ракети JASSM
Сьогодні, 01:15
 0
16 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Лучанка – призерка Всеукраїнських змагань з літнього біатлону. ФОТО
15 серпень, 23:19
 0
Скільки грошей у 2024 році Луцьк спрямував для ЗСУ
15 серпень, 22:38
 0
Волинські потяги курсуватимуть за зміненим маршрутом та із запізненням
15 серпень, 21:57
 0
Медіа
відео
1/8