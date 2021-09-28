Підготовка до національного спротиву: на Волині стартували навчання для населення
Сьогодні, 02:17
15 серпня 2024 року представники Камінь-Каширської та Сошичненської громади взяли участь у заняттях з підготовки цивільного населення до національного спротиву.
Основними темами були тактична та вогнева підготовка. До заходу долучилося понад 60 людей, - про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
Навчання проводили досвідчені та сертифіковані інструктори (БОР) за сприяння та організації Штабу зони ТрО №1 Волинської області (в/ч А4044), Штабу району ТрО №2 Камінь-Каширського району (в/ч А4587).
Програма включає близько 15 дисциплін і передбачає 100 годин практичних занять. Окрім базової тактичної та вогневої підготовки, учасники також пройдуть навчання з національно-патріотичної та психологічної підготовки, заходів безпеки, виживання, тактичної медицини, міжнародного гуманітарного права, статутів ЗСУ, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, інженерної підготовки, військової топографії, зв’язку та основ лідерства.
Організатори заходу дякують Управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради за надання автобуса для перевезення учасників.
Про наступні заняття повідомлять згодом.
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Основними темами були тактична та вогнева підготовка. До заходу долучилося понад 60 людей, - про це повідомили у Камінь-Каширській міській об'єднаній територіальній громаді.
Навчання проводили досвідчені та сертифіковані інструктори (БОР) за сприяння та організації Штабу зони ТрО №1 Волинської області (в/ч А4044), Штабу району ТрО №2 Камінь-Каширського району (в/ч А4587).
Програма включає близько 15 дисциплін і передбачає 100 годин практичних занять. Окрім базової тактичної та вогневої підготовки, учасники також пройдуть навчання з національно-патріотичної та психологічної підготовки, заходів безпеки, виживання, тактичної медицини, міжнародного гуманітарного права, статутів ЗСУ, радіаційного, хімічного та біологічного захисту, інженерної підготовки, військової топографії, зв’язку та основ лідерства.
Організатори заходу дякують Управління гуманітарної політики Камінь-Каширської міської ради за надання автобуса для перевезення учасників.
Про наступні заняття повідомлять згодом.
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