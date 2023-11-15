На річках Волині знайшли снасті браконьєрів

На річках Волині знайшли снасті браконьєрів
На Волині екоінспектори виявили чергові факти порушення правил рибальства.

Про це повідомили у Державна екологічна інспекція у Волинській області.

З 13 по 14 липня інспектором Державної екологічної інспекції у Волинській області спільно з рибоохоронним патрулем проведено природоохоронні заходи спрямовані на запобігання та виявлення порушень правил рибальства.

Під час обстеження річки Стир та Стохід було виявлено та вилучено з води незаконні знаряддя лову .
На річках Волині знайшли снасті браконьєрів
На річках Волині знайшли снасті браконьєрів

За порушення Правил любительського рибальства складено протокол за ч.3 ст. 85 КУпАП.

Державна екологічна інспекція у Волинській області вкотре закликає громадян дотримуватись правил рибальства.

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Теги: Волинь, екологія, незаконна риболовля, браконьєрів
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