Під час фестивалю на Світязі зібрали понад 1,7 мільйона гривень для ЗСУ

На Волині під час фестивалю на потреби Збройних сил України вдалося зібрати понад 1,7 мільйона гривень.Про це повідомили організатори «Світязь Фест», який тривав з 9 по 11 серпня під девізом «Земля вільних людей» на території Nester-House Пляж.Дійство відбулося за підтримки Шацької селищної ради, Шацького національного природного парку та всіх, хто прийшов і задонатив."Завдяки докладеним зусиллям для ЗСУ Завдяки докладеним зусиллям для ЗСУ зібрано більше 1 млн 700 тисяч гривень", - повідомили у Nester-House.Цей захід мав за мету зібрати для наших захисників кошти на ресурси, які є життєво необхідними на фронті. Тому впродовж трьох днів мешканці та гості краю відвідували концерти популярних співаків на березі Світязя і жертвували кошти на потреби Збройних сил України.Після другого фестивалю організатори передали Шацькій селищній раді 1,3 мільйона гривень. Ця сума дозволить забезпечити певні нагальні потреби воїнів з Шацької громади.На сьогодні кошти розподілені таким військовослужбовцям:50 тис. грн – Юрію Сітовському з с. Світязь на автомобіль;50 тис. грн – Олександру Лукашуку з с. Світязь на автомобіль;50 тис. грн – Андрію Шульзі з с. Світязь на автомобіль;50 тис. грн – Ващуку Дмитру, Миколі Данилевичу, Анатолію Занюку на інжекторний генератор, зарядну станцію EcoFlow;20 тис. грн – Федору Лукашуку з с. Світязь на ремонт автомобіля;10 тис. грн – Андрію Оксентюку з с. Світязь на ремонт авто;50 тис. грн – Ярославу Бондаруку на генератор, шини;50 тис. грн – Максиму Сацюку на РЕБ та зарядну станцію EcoFlow;50 тис. грн – Петру Степанюку та Сергію Узіюку на РЕБ «Буревій»;75 тис. грн – Олександру Рибіну, Сергію Прилепі з с. Піща, Дмитру Грисюку з с. Ростань на зарядну станцію EcoFlow, супутниковий модем Starlink та генератор;50 тис. грн – Віталію Лукашуку з с. Ростань на РЕБ та тепловізор;50 тис. грн – Владиславу Бондаренку з селища Шацьк на вантажне авто-бус;50 тис. грн – Миколі Стадніку на генератори, прилади нічного бачення, біноклі;50 тис. грн – Андрію Гуменюку з селища Шацьк на ремонт автомобіля;40 тис. грн – Юрію Пеху з селища Шацьк зарядну станцію EcoFlow;10 тис. грн – Ростиславу Бондаруку з с. Пульмо на бронежилети, амуніцію, дрони;40 тис. грн – Івану Швецю з с. Світязь на автомобіль;50 тис. грн – Анатолію Оксентюку з селища Шацьк на квадрокоптер DJI Mavic;75 тис. грн – Петру Солодусі з селища Шацьк на тепловізор, прилад нічного бачення.490 тис. грн. – на засоби РЕБ для ПКШР 6 прикордонного загону, де служать воїни з Шацької громади.