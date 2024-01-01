Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини

Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини
Уночі Росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.

Захисники збили п'ять дронів. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук

"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.

Вибухи лунали цієї ночі у Києві. В області також полювали з ворожими об'єктами. Влучань по інфраструктурі й будинках немає.

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Теги: Росія, Україна, війна
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