Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини





Захисники збили п'ять дронів. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук



"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.



Вибухи лунали цієї ночі у Києві. В області також полювали з ворожими об'єктами. Влучань по інфраструктурі й будинках немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі Росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.Захисники збили п'ять дронів. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.Вибухи лунали цієї ночі у Києві. В області також полювали з ворожими об'єктами. Влучань по інфраструктурі й будинках немає.

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