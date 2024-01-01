Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини
Сьогодні, 09:06
Уночі Росія вдарила по українцях трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", трьома ударними БпЛА типу Shahed та 2-ма безпілотниками невстановленого типу із Курської області.
Захисники збили п'ять дронів. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.
Вибухи лунали цієї ночі у Києві. В області також полювали з ворожими об'єктами. Влучань по інфраструктурі й будинках немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Захисники збили п'ять дронів. Про це повідомив у Telegram командувач Повітряних сил Микола Олещук
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях", – йдеться у повідомленні.
Вибухи лунали цієї ночі у Києві. В області також полювали з ворожими об'єктами. Влучань по інфраструктурі й будинках немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Найгарячіша ситуація - на Покровському, ворог наступає на Торецькому та Курахівському напрямках
Сьогодні, 09:20
Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини
Сьогодні, 09:06
Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО
Сьогодні, 08:35