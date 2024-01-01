ДШВ показали перші години наступальної операції у Курській області

Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України поділилося кадрами перших годин операції в Курській області РФ.Про це йдеться на сторінці ДШВ."Розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника, робота авіації, артилерії, полонені. День, який увійде в історію російсько-української війни", – так прокоментували операцію у Командуванні.Також додали, що на початковому етапі операції стали визначальними ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша."Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ задіяних в операції", – наголосили у ДШВ.Нагадаємо. що учора, 14 серпня, понад 100 російських солдатів вирішили здалися в полон Силам оборони України в Курській області.Станом на 15 серпня у Курській області Україна контролює 82 населені пункти, там уже створили військову комендатуру та говорять про гуманітарні коридори для цивільних.Курська операція триває з 6 серпня. 12 серпня її проведення визнав Київ. Серед цілей називали порушення логістики ворога для інших напрямків та створення в Курській області, з якої б'ють по Сумській, буферної зони.