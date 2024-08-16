Кількість полонених у Курській операції сягає 2 тисяч росіян

Кількість полонених у Курській операції сягає 2 тисяч росіян
Британське видання The Independent у своєму матеріалі щодо операції українських військ на Курщині оприлюднило інформацію щодо ймовірної кількості взятих у полон росіян.

ЗМІ стверджує, що, попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько 2 тисяч полонених, пише LB.ua.

Ця інформація надійшла від українського полковника, який погодився спілкуватися з журналістами на основі анонімності.

За його ж словами, метою операції є створення "буферної зони", яка б не дозволила окупантам обстрілювати прикордоння з артилерії, а також унеможливлення наступальних дій з боку росіян, подібних тим, що сталися навесні у Харківській області.

Щодо залучених українських військ, то полковник називає число у 8 тисяч бійців. Ще тисяча нібито готові посилити угруповання.

Україна розширила переговорну групу щодо обміну полоненими.
Очільник ГУР Кирило Буданов назвав пріоритети щодо повернення додому наших військовослужбовців.

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Теги: Росія, Україна, війна
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