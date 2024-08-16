Кількість полонених у Курській операції сягає 2 тисяч росіян





ЗМІ стверджує, що, попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько 2 тисяч полонених, пише



Ця інформація надійшла від українського полковника, який погодився спілкуватися з журналістами на основі анонімності.



За його ж словами, метою операції є створення "буферної зони", яка б не дозволила окупантам обстрілювати прикордоння з артилерії, а також унеможливлення наступальних дій з боку росіян, подібних тим, що сталися навесні у Харківській області.



Щодо залучених українських військ, то полковник називає число у 8 тисяч бійців. Ще тисяча нібито готові посилити угруповання.



Україна розширила переговорну групу щодо обміну полоненими.

Очільник ГУР Кирило Буданов назвав пріоритети щодо повернення додому наших військовослужбовців.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Британське видання The Independent у своєму матеріалі щодо операції українських військ на Курщині оприлюднило інформацію щодо ймовірної кількості взятих у полон росіян.ЗМІ стверджує, що, попри відсутність офіційних даних, поповнення обмінного фонду можна оцінити у близько 2 тисяч полонених, пише LB.ua Ця інформація надійшла від українського полковника, який погодився спілкуватися з журналістами на основі анонімності.За його ж словами, метою операції є створення "буферної зони", яка б не дозволила окупантам обстрілювати прикордоння з артилерії, а також унеможливлення наступальних дій з боку росіян, подібних тим, що сталися навесні у Харківській області.Щодо залучених українських військ, то полковник називає число у 8 тисяч бійців. Ще тисяча нібито готові посилити угруповання.Україна розширила переговорну групу щодо обміну полоненими.Очільник ГУРназвав пріоритети щодо повернення додому наших військовослужбовців.

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