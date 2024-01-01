Поліцейські стрілецького батальйону Волині отримали 20 «бойових пташок» від колег із Запоріжжя.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.FPV-дрони дуже потрібні на лінії вогню, тож колеги наших поліцейських-добровольців сприяють тому, аби бійці були забезпечені всім необхідним.Як розповів очільник профспілки атестованих працівників, дрони виготовлені у співпраці з Волинським спортивним клубом поліції, який закупив комплектуючі. Безпосередню ж участь у виготовленні брали члени профспілки атестованих працівників, зокрема, спеціалісти з Запорізької організації.За словами заступника голови Віктора Нестеренка, спочатку їх використовували на мелітопольському напрямку, де воювали запорізькі спецпризначенці поліції. Оскільки відгуки були схвальні, вирішили продовжити ініціативу більш системно. На базі профспілки створили БФ «Благодія проф», яка і займається самостійним виготовленням таких дронів-камікадзе. «Бойові пташки» працюють і на харківському напрямку, вирішили частину з них передати й волинським поліцейським зі стрілецького батальйону, які невдовзі відправляться в зону бойових дій.