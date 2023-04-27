У першу чергу з полону повертатимуть важкопоранених, жінок та захисників «Азовсталі», - Буданов





Про це сказав начальник ГУР МОУ Кирило Буданов на спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, СЗР та уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пише



Він повідомив, що першочергово намагатимуться повертати з полону:



всіх тяжкопоранених та тяжкохворих;



всіх жінок;



всіх, хто перебуває у полоні довгий термін;



особлива увага до повернення всіх, хто захищав «Азовсталь»;



всіх цивільних бранців — як до великої війни, так і після.



За словами Буданова, є люди, які перебувають у полоні 10 років.



Зокрема, російські окупанти націлені на кримських татар та інші групи.



Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що наразі з обмінами Україні допомагають ОАЕ. Але є і низка інших країн, які непублічно підсилюють наші позиції.



Для покращення комунікації з родинами полонених на базі Офісу омбудсмена у кожному обласному центрі буде відкрито представництво омбудсмена. Зараз вони фактично діють у Києві та чотирьох регіонах. Також Лубінець обіцяє щотижня проводити зустрічі з родинами військовополонених.



За підсумками Ставки верховного головнокомандувача силові відомства України ухвалили вертикаль роботи з питань полонених. Так, буде створена:



Президія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими — координувальний орган, до якого увійдуть керівники причетних до роботи Коордштабу структур;



Громадська Рада — рада громадських організацій, які представляють інтереси полонених.



Окрім того, переговорну групу, яка від імені Коордштабу займається підготовкою обмінів, розширять — до неї увійдуть представники СБУ, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена з прав людини.



Коли планується обмін?



На тлі просування у Курській області рф українські військові активно беруть у полон російських військовослужбовців. Наприклад, 14 серпня, СБУ взяла в полон на Курщині 102 росіян, зокрема із 488 гвардійського мотострілецького полку ЗС рф та підрозділу «Ахмат». Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.



Глава СБУ Василь Малюк зазначив, що служба вже думає про те, як «максимально ефективно скористатися цим», щоб повернути додому українських захисників. Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними на війні в Україні.



Раніше український омбудсмен Дмитро Лубінець розповів, що військова операція України в Курській області змусила росію проявити ініціативу щодо відновлення переговорів про обмін полоненими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна при обмінах полоненими насамперед повертатиме визначені категорії людей.Про це сказав начальник ГУР МОУна спільному брифінгу з керівниками Міноборони, МВС, СЗР та уповноваженого Верховної Ради з прав людини, пише Громадське Він повідомив, що першочергово намагатимуться повертати з полону:всіх тяжкопоранених та тяжкохворих;всіх жінок;всіх, хто перебуває у полоні довгий термін;особлива увага до повернення всіх, хто захищав «Азовсталь»;всіх цивільних бранців — як до великої війни, так і після.За словами Буданова, є люди, які перебувають у полоні 10 років.Зокрема, російські окупанти націлені на кримських татар та інші групи.Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що наразі з обмінами Україні допомагають ОАЕ. Але є і низка інших країн, які непублічно підсилюють наші позиції.Для покращення комунікації з родинами полонених на базі Офісу омбудсмена у кожному обласному центрі буде відкрито представництво омбудсмена. Зараз вони фактично діють у Києві та чотирьох регіонах. Також Лубінець обіцяє щотижня проводити зустрічі з родинами військовополонених.За підсумками Ставки верховного головнокомандувача силові відомства України ухвалили вертикаль роботи з питань полонених. Так, буде створена:Президія Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими — координувальний орган, до якого увійдуть керівники причетних до роботи Коордштабу структур;Громадська Рада — рада громадських організацій, які представляють інтереси полонених.Окрім того, переговорну групу, яка від імені Коордштабу займається підготовкою обмінів, розширять — до неї увійдуть представники СБУ, Головного управління розвідки Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Збройних сил, Служби зовнішньої розвідки та омбудсмена з прав людини.На тлі просування у Курській області рф українські військові активно беруть у полон російських військовослужбовців. Наприклад, 14 серпня, СБУ взяла в полон на Курщині 102 росіян, зокрема із 488 гвардійського мотострілецького полку ЗС рф та підрозділу «Ахмат». Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.Глава СБУзазначив, що служба вже думає про те, як «максимально ефективно скористатися цим», щоб повернути додому українських захисників. Наразі з полоненими росіянами працюють військова контррозвідка та слідчі СБУ. Зокрема, щоб задокументувати воєнні злочини, скоєні ними на війні в Україні.Раніше український омбудсменрозповів, що військова операція України в Курській області змусила росію проявити ініціативу щодо відновлення переговорів про обмін полоненими.

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