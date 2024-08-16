Україна наступного тижня може повернутися до відключень електроенергії





Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, пише



"Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури - ред), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.



Енергетики вкотре закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.



А бізнес Міненерго закликає активно імпортувати електроенергію.



Як вважають в міністерстві, ці заходи допоможуть країні уникнути застосування графіків і обмежень.



Нагадаємо, що більше 2-х останніх тижнів в Україні не вимикали населенню електроенергію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Україна наступного тижня може повернутися до застосування графіків відключень електроенергії через спекотну погоду і, як наслідок, зростання її споживання.Про це повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук, пише Економічна правда "Те, що ми спостерігатимемо наступного тижня (підвищення температури - ред), може призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень", - сказала вона в ефірі телемарафону "Єдині новини" у п'ятницю.Енергетики вкотре закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, не вмикати потужні електроприлади в ранкові та вечірні години пікового навантаження, не користуватись кондиціонерами без нагальної потреби.А бізнес Міненерго закликає активно імпортувати електроенергію.Як вважають в міністерстві, ці заходи допоможуть країні уникнути застосування графіків і обмежень.Нагадаємо, що більше 2-х останніх тижнів в Україні не вимикали населенню електроенергію.

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