Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сьогодні, 12:53
Український режисер та військовослужбовець Олег Сенцов розповів про полоненого російського військового, якого відправили на війну замість в'язниці.
Про це він написав на сторінці у фейсбуці, пише LB.ua.
"Прихватили декілька полонених (не курська область). Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за "косячок". Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі", – написав режисер.
Він зазначив, що вважає полонених обмінним фондом.
"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні" – прокоментував Сенцов.
Також нагадав, що "воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї".
"Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими "іноземними туристами", то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги", – резюмував військовослужбовець.
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Про це він написав на сторінці у фейсбуці, пише LB.ua.
"Прихватили декілька полонених (не курська область). Молодшому 19 років (буде в листопаді). Чотири дні він пробув на позиції. Попався місяць назад за "косячок". Запропонували: або в тюрьму, або на війну. Він вибрав друге і тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі", – написав режисер.
Він зазначив, що вважає полонених обмінним фондом.
"Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні" – прокоментував Сенцов.
Також нагадав, що "воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї".
"Коли я дивлюся на наших бійців поруч з цими "іноземними туристами", то розумію, що ми перемогаємо. По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемогаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги", – резюмував військовослужбовець.
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