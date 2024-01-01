У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку затримали п'яного водія
У Луцьку водій порушив ПДР та ще й в стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Днями, під час патрулювання на вулиці Івана Корсака, близько 21-ї години, ми помітили автомобіль марки Skoda Octavia, який порушив ПДР.

Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 54 проміле", - йдеться в повідомленні.

Інспектори на водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, водій, патрульні
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 13:44
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:16
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сьогодні, 12:53
Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин
Сьогодні, 12:06
Україна наступного тижня може повернутися до відключень електроенергії
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Авто зупинили шляхом блокування: у Луцьку затримали 52-річного п'яного водія Авто зупинили шляхом блокування: у Луцьку затримали 52-річного п'яного водія
17 липень, 14:09
У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія У Луцьку затримали 36-річного п'яного водія
19 квітень, 13:30
У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням У Луцьку затримали п'яного водія з підробленим посвідченням
08 квітень, 14:00
У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія У Луцьку небайдужі громадяни допомогли спіймати п'яного водія
25 березень, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 13:44
 0
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:16
 0
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сьогодні, 12:53
 0
Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин
Сьогодні, 12:06
 0
Україна наступного тижня може повернутися до відключень електроенергії
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8