У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:16
У Луцьку водій порушив ПДР та ще й в стані алкогольного сп’яніння.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями, під час патрулювання на вулиці Івана Корсака, близько 21-ї години, ми помітили автомобіль марки Skoda Octavia, який порушив ПДР.
Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 54 проміле", - йдеться в повідомленні.
Інспектори на водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
"Днями, під час патрулювання на вулиці Івана Корсака, близько 21-ї години, ми помітили автомобіль марки Skoda Octavia, який порушив ПДР.
Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 54 проміле", - йдеться в повідомленні.
Інспектори на водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.
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