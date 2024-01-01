У Луцьку затримали п'яного водія

У Луцьку водій порушив ПДР та ще й в стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині."Днями, під час патрулювання на вулиці Івана Корсака, близько 21-ї години, ми помітили автомобіль марки Skoda Octavia, який порушив ПДР.Під час спілкування у водія патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд у медичному закладі. Результат — 2, 54 проміле", - йдеться в повідомленні.Інспектори на водія склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили від керування транспортним засобом.