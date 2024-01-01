Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин

Поблизу Луцька поліцейські зареєстрували дві ДТП: одна – з постраждалими.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригоди трапилася учора, 15 серпня, у селі Полонка та Гірка Полонка Луцького району.У селі Полонка 20-річний лучанин, керуючи автомобілем Volvo v70, ймовірно, не впорався з керуванням, що призвело до заносу автомобіля внаслідок чого він зіткнувся з електроопорою.Водій транспортного засобу отримав тілесні ушкодження, його ушпиталили.За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Слідство триває.Цього ж дня, у селі Гірка полонка водій автомобіля BMW, керуючи транспортим засобом у стані сп’яніння, не врахував безпечної швидкості руху та вʼїхав у магазин.Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. На правопорушника поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 124 та 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.