У депутата Луцької міської ради трагічно загинула дружина

Олександра Ніколайчука трагічно загинула дружина Людмила Надаховська.



Про це сьогодні, 16 серпня повідомили у Луцькій міській раді.



"Луцький міський голова Ігор Поліщук, міська рада, виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття депутату Ніколайчуку Олександру Петровичу з приводу непоправної втрати — передчасної трагічної смерті дружини Надаховської Людмили Юріївни.



Поділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай Господь прийме її світлу та щиру душу і допоможе вам пережити це горе.



Вічна та світла пам’ять...", - йдеться у повідомленні.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У депутата Луцької міської радитрагічно загинула дружинаПро це сьогодні, 16 серпня повідомили у Луцькій міській раді."Луцький міський голова, міська рада, виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття депутату Ніколайчуку Олександру Петровичу з приводу непоправної втрати — передчасної трагічної смерті дружини Надаховської Людмили Юріївни.Поділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай Господь прийме її світлу та щиру душу і допоможе вам пережити це горе.Вічна та світла пам’ять...", - йдеться у повідомленні.

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