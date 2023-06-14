У депутата Луцької міської ради трагічно загинула дружина

У депутата Луцької міської ради трагічно загинула дружина
У депутата Луцької міської ради Олександра Ніколайчука трагічно загинула дружина Людмила Надаховська.

Про це сьогодні, 16 серпня повідомили у Луцькій міській раді.

"Луцький міський голова Ігор Поліщук, міська рада, виконавчий комітет висловлюють щирі співчуття депутату Ніколайчуку Олександру Петровичу з приводу непоправної втрати — передчасної трагічної смерті дружини Надаховської Людмили Юріївни.

Поділяємо Ваш біль та схиляємо голову в глибокій скорботі. Нехай Господь прийме її світлу та щиру душу і допоможе вам пережити це горе.

Вічна та світла пам’ять...", - йдеться у повідомленні.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким покійної.

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Теги: Луцькрада, депутат, дружина
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