Волинь отримає понад 62 мільйонів освітньої субвенції. На що спрямують кошти





Про це 16 серпня під час брифінгу повідомила начальниця обласного управління освіти Наталія Матвіюк, пише



Цьогоріч сума субвенції дещо менша, у порівнянні з минулим роком (понад 69 млн грн). Зі слів посадовиці, це пов’язано з тим, що через початок повномасштабного вторгнення у 2022 році грошей на НУШ не виділяли. Відтак, сума субвенції 2023 року покривала витрати на два роки.



Цього року кошти освітньої субвенції на Волині спрямують на закупівлю:



засобів навчання та компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів природничої галузі (фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) для 7 класів закладів загальної середньої освіти — 57,4 млн грн;



засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти — 3,2 млн грн;



навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти — 1,8 млн грн.

Як зазначили в обласній військові адміністрації, незабаром кошти субвенції надійдуть до обласного бюджету і їх розподілять між громадами.



Наразі у пілотному проєкті Нової української школи беруть участь 4 заклади освіти Волинської області, а саме: "Раково-Ліський ліцей" Камінь-Каширської міської ради, Нововолинський ліцей № 6, Луцький ліцей № 1 та Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького.



Для отримання державних коштів необхідно, аби заклад освіти працював за денною, чи з поєднанням денної та дистанційної форм навчання, наголосила Наталія Матвіюк.



Що відомо про нову українську школу (НУШ)



У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, зокрема перехід на 12-річну систему шкільної освіти. У 2018 році Кабмін затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Із 2018/2019 навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по всій Україні. У 2021 році стартував пілот НУШ у базовій школі — п'яті класи у понад 130 школах з усієї України. А 2022 року старт НУШ відбувся в усіх 5-х класах України.



Навчання за програмами 12-річної школи для початкової освіти розпочалося 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти мало розпочатися 1 вересня 2022 року і для профільної середньої освіти має розпочатися з 1 вересня 2027 року.



У липні 2024 року Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації освітньої реформи "Нова українська школа" (НУШ). Її розмір становить 1,5 мільярда гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У 2024 році школи Волинської області отримають 62,5 мільйони гривень державної субвенції на реалізацію реформи Нової української школи.Про це 16 серпня під час брифінгу повідомила начальниця обласного управління освіти, пише Суспільне Цьогоріч сума субвенції дещо менша, у порівнянні з минулим роком (понад 69 млн грн). Зі слів посадовиці, це пов’язано з тим, що через початок повномасштабного вторгнення у 2022 році грошей на НУШ не виділяли. Відтак, сума субвенції 2023 року покривала витрати на два роки.засобів навчання та компʼютерного та мультимедійного обладнання для кабінетів природничої галузі (фізики, хімії, біології, географії, природничих наук) для 7 класів закладів загальної середньої освіти — 57,4 млн грн;засобів навчання та обладнання, мультимедійного та комп’ютерного обладнання, меблів для навчальних кабінетів пілотних закладів освіти — 3,2 млн грн;навчальної та навчально-методичної літератури, зокрема її електронних версій та з аудіосупроводом, для учнів та педагогічних працівників пілотних закладів освіти — 1,8 млн грн.Як зазначили в обласній військові адміністрації, незабаром кошти субвенції надійдуть до обласного бюджету і їх розподілять між громадами.Наразі у пілотному проєкті Нової української школи беруть участь 4 заклади освіти Волинської області, а саме: "Раково-Ліський ліцей" Камінь-Каширської міської ради, Нововолинський ліцей № 6, Луцький ліцей № 1 та Луцький ліцей № 4 імені Модеста Левицького.Для отримання державних коштів необхідно, аби заклад освіти працював за денною, чи з поєднанням денної та дистанційної форм навчання, наголосила Наталія Матвіюк.У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про освіту”, який регулює основні засади нової освітньої системи, зокрема перехід на 12-річну систему шкільної освіти. У 2018 році Кабмін затвердив новий Державний стандарт початкової освіти. Із 2018/2019 навчального року за цим стандартом розпочали навчання першокласники по всій Україні. У 2021 році стартував пілот НУШ у базовій школі — п'яті класи у понад 130 школах з усієї України. А 2022 року старт НУШ відбувся в усіх 5-х класах України.Навчання за програмами 12-річної школи для початкової освіти розпочалося 1 вересня 2018 року, для базової середньої освіти мало розпочатися 1 вересня 2022 року і для профільної середньої освіти має розпочатися з 1 вересня 2027 року.У липні 2024 року Кабмін затвердив порядок та умови надання субвенції для реалізації освітньої реформи "Нова українська школа" (НУШ). Її розмір становить 1,5 мільярда гривень.

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