СБУ затримала двох керівників ТЦК на Київщині: у них знайшли понад 1 мільйон доларів
Сьогодні, 15:14
Правоохоронці викрили керівників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування, що на Київщині, на схемі ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них знайшли 1,2 мільйона доларів.
Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора, пише Громадське.
За даними слідства, керівники обох ТЦК підробляли медичні документи, які були підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до служби.
В СБУ кажуть, що вартість таких «послуг» становила 37 тисяч доларів з одного «клієнта». У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних медичних довідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.
Правоохоронці вже знають про понад 20 людей, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.
Для пошуку «клієнтів» та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого з Південного Кавказу. СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч доларів від нових «клієнтів». Після цього в службових кабінетах затримали обох керівників ТЦК.
Під час обшуків у посадовців вилучили майже пів мільйона доларів, ще понад 600 тисяч доларів знайшли у їхнього спільника.
Наразі затриманим оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми. Зараз вирішують, який обрати їм запобіжний захід.
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Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора, пише Громадське.
За даними слідства, керівники обох ТЦК підробляли медичні документи, які були підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до служби.
В СБУ кажуть, що вартість таких «послуг» становила 37 тисяч доларів з одного «клієнта». У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних медичних довідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.
Правоохоронці вже знають про понад 20 людей, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.
Для пошуку «клієнтів» та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого з Південного Кавказу. СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч доларів від нових «клієнтів». Після цього в службових кабінетах затримали обох керівників ТЦК.
Під час обшуків у посадовців вилучили майже пів мільйона доларів, ще понад 600 тисяч доларів знайшли у їхнього спільника.
Наразі затриманим оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);
ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище).
Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми. Зараз вирішують, який обрати їм запобіжний захід.
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