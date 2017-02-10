СБУ затримала двох керівників ТЦК на Київщині: у них знайшли понад 1 мільйон доларів





Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора, пише



За даними слідства, керівники обох ТЦК підробляли медичні документи, які були підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до служби.



В СБУ кажуть, що вартість таких «послуг» становила 37 тисяч доларів з одного «клієнта». У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних медичних довідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.



Правоохоронці вже знають про понад 20 людей, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.



Для пошуку «клієнтів» та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого з Південного Кавказу. СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч доларів від нових «клієнтів». Після цього в службових кабінетах затримали обох керівників ТЦК.



Під час обшуків у посадовців вилучили майже пів мільйона доларів, ще понад 600 тисяч доларів знайшли у їхнього спільника.



Наразі затриманим оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:



ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);



ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище).



Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми. Зараз вирішують, який обрати їм запобіжний захід.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці викрили керівників Бориспільського і Бучанського територіальних центрів комплектування, що на Київщині, на схемі ухилення від мобілізації. Під час обшуків у них знайшли 1,2 мільйона доларів.Про це повідомили в Службі безпеки України та Офісі генерального прокурора, пише Громадське За даними слідства, керівники обох ТЦК підробляли медичні документи, які були підставою для визнання військовозобов’язаних непридатними до служби.В СБУ кажуть, що вартість таких «послуг» становила 37 тисяч доларів з одного «клієнта». У цю суму входила підготовка повного «пакета» документів, зокрема фіктивних медичних довідок, а також «супровід» ухилянтів під час проходження військово-лікарської комісії.Правоохоронці вже знають про понад 20 людей, які у такий спосіб намагалися ухилитися від мобілізації.Для пошуку «клієнтів» та передачі грошей посадовці ТЦК залучили свого знайомого з Південного Кавказу. СБУ затримала посередника у столичному ресторані, коли він одержував 50 тисяч доларів від нових «клієнтів». Після цього в службових кабінетах затримали обох керівників ТЦК.Під час обшуків у посадовців вилучили майже пів мільйона доларів, ще понад 600 тисяч доларів знайшли у їхнього спільника.Наразі затриманим оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань);ч. 3 ст. 369 (неправомірна вигода, надана службовій особі, яка займає відповідальне становище).Підозрюваним загрожує до 8 років тюрми. Зараз вирішують, який обрати їм запобіжний захід.

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