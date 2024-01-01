У Луцьку затримали 39-річну сутенерку

У Луцьку затримали сутенерку: їй вже оголосили підозру за втягнення осіб в заняття проституцією.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Встановлено, що 39-річна лучанка близько року забезпечувала зайняттям проституцією чотирьох жінок в обласному центрі.Зловмисниця підшуковувала і клієнтів, і місця надання інтимних послуг. Отримані за це кошти розподіляла між усіма, собі ж виділяла за сутенерські послуги.Під час оперативного заходу її затримали в порядку ст. 208 КПК України.Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу.Встановлюються інші деталі протиправної діяльності.