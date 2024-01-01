У Луцьку затримали 39-річну сутенерку

У Луцьку затримали 39-річну сутенерку
У Луцьку затримали сутенерку: їй вже оголосили підозру за втягнення осіб в заняття проституцією.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Встановлено, що 39-річна лучанка близько року забезпечувала зайняттям проституцією чотирьох жінок в обласному центрі.

Зловмисниця підшуковувала і клієнтів, і місця надання інтимних послуг. Отримані за це кошти розподіляла між усіма, собі ж виділяла за сутенерські послуги.

Під час оперативного заходу її затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Жінці оголошено підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального Кодексу.

Встановлюються інші деталі протиправної діяльності.

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Теги: Луцьк, сутенерка, поліція
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