На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським

На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським
Сьогодні,16 серпня, у Ковелі попрощалися та провели у безсмертя ковельчанина, солдата 3-ї окремої штурмової бригади Ігоря Васильовича Підбільського.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Ігор народився 6 жовтня 1987 року в Ковелі. Навчався в ЗОШ №13, а після 9-го класу вступив до Ковельського ПТУ №5, де здобув спеціальність маляра-штукатура. Він захоплювався футболом, тренувався в академії ФЦ «Ковель» і мав неабиякий хист до малювання. Після служби в армії працював оператором на «Новій пошті», а також заробляв на життя ремонтом квартир. Мріяв створити сім’ю. Але всі життєві плани перекреслила війна...
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським

Ігоря Підбільського мобілізували 5 серпня 2022 року. Про свої фронтові будні він більше ділився із сестрою Вікторією. Маму, з якою проживав до війни у Ковелі та яку дуже любив, намагався не хвилювати своїми розповідями про фронт. Сміливий та відважний воїн, Ігор ніколи не ховався від куль та завжди першим рвався у бій.

Влітку минулого року він отримав поранення і проходив реабілітацію в Пущі Водиці. Тоді ж отримав відзнаку Міністерства оборони України — медаль «За поранення». А вже 14 червня 2023 року Указом Президента України Ігоря Підбільського нагороджено орденом «За мужність» III ступеня.
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським

Смерть мами — найдорожчої і найближчої йому людини на землі — дуже підкосила Ігоря психологічно. З рідних у нього залишилася лише сестра, яка з сім’єю проживає в Ірпені.
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським

У лютому цього року Ігор Підбільський перевівся на службу в 3-тю окрему штурмову бригаду ЗСУ. Це також було визнанням його професійного вишколу, адже до цього підрозділу потрапляють лише воїни з високою мотивацією, сильні духом, готові до постійного вдосконалення та важких боїв з ворогом на передовій", - йдеться в повідомленні.

23 липня в одному з таких боїв біля населеного пункту Райгородка Луганської області Ігор отримав важке поранення. Його доправили до лікарні. Після лікування була коротка відпустка для реабілітації, яку він проводив у рідному Ковелі. Але 14 серпня змучене війною серце воїна зупинилося...
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським

Ще один ковельчанин, незламний Воїн і Захисник, відійшов у безсмертя в розквіті життєвих сил. Ігорю Підбільському назавжди 36.
На Волині попрощалися з Героєм Ігорем Підбільським


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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