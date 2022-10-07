Уряд запровадив експериментальні зміни щодо військового обліку. Що відомо?
Сьогодні, 17:09
Кабінет міністрів ухвалив постанову про експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки даних про призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише Громадське.
У постанові йдеться, що хлопці віком від 17 до 25 років повинні стати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.
Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».
Також буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.
Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ. В уряді вважають, що такі нововведення сприятимуть оптимізації та ідентифікації даних у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
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Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, пише Громадське.
У постанові йдеться, що хлопці віком від 17 до 25 років повинні стати на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.
Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.
Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.
Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему «Трембіта».
Також буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.
Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, ДМС, МВС і Генштабом ЗСУ. В уряді вважають, що такі нововведення сприятимуть оптимізації та ідентифікації даних у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.
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