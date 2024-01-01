У лікарні Дніпра від отриманих поранень помер Герой з Волині Дмитро Христюк

У лікарні Дніпра від отриманих поранень помер Герой з Волині Дмитро Христюк
Від отриманих поранень на війні у лікарні Дніпра помер Герой з Волині Дмитро Христюк.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Знову наша громада втратила свого Героя.

Перестало битися серце Захисника Дмитрія Христюка, 1994 року народження. Жителя Нововолинська.

Він помер 12 серпня у лікарні міста Дніпро від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання.

Висловлюю найщиріші співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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