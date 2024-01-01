У лікарні Дніпра від отриманих поранень помер Герой з Волині Дмитро Христюк

Дмитро Христюк.



Про це Борис Карпус.



"Знову наша громада втратила свого Героя.



Перестало битися серце Захисника Дмитрія Христюка, 1994 року народження. Жителя Нововолинська.



Він помер 12 серпня у лікарні міста Дніпро від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання.



Висловлюю найщиріші співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від отриманих поранень на війні у лікарні Дніпра помер Герой з ВолиніПро це повідомив Нововолинський міський голова"Знову наша громада втратила свого Героя.Перестало битися серце Захисника Дмитрія Христюка, 1994 року народження. Жителя Нововолинська.Він помер 12 серпня у лікарні міста Дніпро від поранень, отриманих внаслідок виконання бойового завдання.Висловлюю найщиріші співчуття родині та побратимам. Вічна памʼять Герою!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо прибуття тіла та чину похорону буде згодом.

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