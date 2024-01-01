Мужньо боровся за Україну: на війні загинув Герой з Волині Микола Ліпич

Микола Ліпич.



Про це



"Громада омивається сльозами від тяжких втрат своїх Героїв на фронті. Страшні звістки продовжують надходити з передової.



З великим жалем та скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, який мужньо боровся за Україну, жителя села Клітицьк – Ліпича Миколи Миколайовича, 1995 року народження.



Життя Героя трагічно і завчасно обірвалося на лінії вогню, в боротьбі з російськими окупантами 12 серпня 2024 року.



Біль втрати неможливо загоїти чи розрадити, він вічний, як і пам'ять про хороброго воїна української держави.



Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям полеглого бійця. Хай Господня допомога буде вам у поміч. Скорбимо разом з вами і розділяємо непоправне горе", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомляє Камінь-Каширська ОТГ."Громада омивається сльозами від тяжких втрат своїх Героїв на фронті. Страшні звістки продовжують надходити з передової.З великим жалем та скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, який мужньо боровся за Україну, жителя села Клітицьк – Ліпича Миколи Миколайовича, 1995 року народження.Життя Героя трагічно і завчасно обірвалося на лінії вогню, в боротьбі з російськими окупантами 12 серпня 2024 року.Біль втрати неможливо загоїти чи розрадити, він вічний, як і пам'ять про хороброго воїна української держави.Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям полеглого бійця. Хай Господня допомога буде вам у поміч. Скорбимо разом з вами і розділяємо непоправне горе", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника повідомлять додатково.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію