Мужньо боровся за Україну: на війні загинув Герой з Волині Микола Ліпич

Мужньо боровся за Україну: на війні загинув Герой з Волині Микола Ліпич
На війні загинув Герой з Волині Микола Ліпич.

Про це повідомляє Камінь-Каширська ОТГ.

"Громада омивається сльозами від тяжких втрат своїх Героїв на фронті. Страшні звістки продовжують надходити з передової.

З великим жалем та скорботою повідомляємо про загибель нашого земляка, який мужньо боровся за Україну, жителя села Клітицьк – Ліпича Миколи Миколайовича, 1995 року народження.

Життя Героя трагічно і завчасно обірвалося на лінії вогню, в боротьбі з російськими окупантами 12 серпня 2024 року.

Біль втрати неможливо загоїти чи розрадити, він вічний, як і пам'ять про хороброго воїна української держави.

Камінь-Каширська міська рада висловлює щирі співчуття рідним людям полеглого бійця. Хай Господня допомога буде вам у поміч. Скорбимо разом з вами і розділяємо непоправне горе", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що деталі прибуття скорботного кортежу із тілом загиблого Захисника повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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