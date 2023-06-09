На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян





Про це



Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП).



Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну рф проти України.



За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.



Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.



У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.



Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).



На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).



Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.



Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! СБУ викрила на Черкащині настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував воєнні злочини рашистів.Про це повідомили у пресслужбі СБУ.Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП).Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну рф проти України.За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

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