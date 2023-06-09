На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян

На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян
СБУ викрила на Черкащині настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував воєнні злочини рашистів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП).

Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну рф проти України.

За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.

Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.

У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).

На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Черкащина, священник, УПЦ МП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькому центрі Дія.Бізнес завершилася програма «Відважна»: хто отримав грант у 100 тисяч гривень
Сьогодні, 20:25
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян
Сьогодні, 19:41
Мужньо боровся за Україну: на війні загинув Герой з Волині Микола Ліпич
Сьогодні, 18:33
У лікарні Дніпра від отриманих поранень помер Герой з Волині Дмитро Христюк
Сьогодні, 17:30
Схожі новини
«Звільнився від імперських кайданів», - священник з Волині про перехід з УПЦ до ПЦУ «Звільнився від імперських кайданів», - священник з Волині про перехід з УПЦ до ПЦУ
24 червень, 11:10
Святкував, що громада не перейшла у ПЦУ: склали протокол на пʼяного священника УПЦ МП зі Світязя Святкував, що громада не перейшла у ПЦУ: склали протокол на пʼяного священника УПЦ МП зі Світязя
22 червень, 14:09
На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам На Дніпропетровщині 5 років в'язниці отримав священник УПЦ МП, який закликав вірян допомагати окупантам
13 лютий, 12:40
На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії На Київщині затримали священника УПЦ МП, який отримав подяку з росії
09 червень, 2023, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому центрі Дія.Бізнес завершилася програма «Відважна»: хто отримав грант у 100 тисяч гривень
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян
Сьогодні, 19:41
 0
Мужньо боровся за Україну: на війні загинув Герой з Волині Микола Ліпич
Сьогодні, 18:33
 0
У лікарні Дніпра від отриманих поранень помер Герой з Волині Дмитро Христюк
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8