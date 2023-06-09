На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян
Сьогодні, 19:41
СБУ викрила на Черкащині настоятеля храму УПЦ (МП), який виправдовував воєнні злочини рашистів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП).
Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну рф проти України.
За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.
Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.
У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.
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Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Служба безпеки задокументувала підривну діяльність ще одного клірика Черкаської єпархії УПЦ (МП).
Цього разу йдеться про настоятеля одного із храмів Корсунь-Шевченківського благочиння, який виправдовував повномасштабну війну рф проти України.
За даними слідства, фігурант поширював відео серед мешканців громади із закликами не брати участь у спротиві російській агресії та виїжджати за кордон.
Також клірик розсилав відеоролики місцевим жителям через популярні месенджери, в яких виправдовував воєнні злочини окупантів і намагався дискредитувати вище військово-політичне керівництво України.
У такий спосіб фігурант розхитував суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.
Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій представника УПЦ (МП).
На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення рф 8 підозр отримали клірики Черкаської єпархії УПЦ (МП) за публічну підтримку агресора та поширення ворожої пропаганди.
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На Черкащині настоятель храму УПЦ МП виправдовував воєнні злочини росіян
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