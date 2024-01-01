У луцькому центрі Дія.Бізнес завершилася програма «Відважна»: хто отримав грант у 100 тисяч гривень
Сьогодні, 20:25
В центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку завершився другий сезон жіночого візійного акселератора «Відважна». Ця програма об’днала півсотні волинських панянок, які прагнуть заснувати або розвинути власну справу.
Навчання тривало три місяці. Упродовж цього часу «відважні» відвідували заняття в офлайн-форматі, слухали онлайн-лекції від провідних фахівців, а також виконували тематичні домашні завдання.
Навчальний курс розробили так, щоб охопити всі ключові аспекти підприємництва: від ідеї та стратегії до маркетингу, фінансового планування й управління персоналом. Крім того, програма стала платформою для нетворкінгу, обміну досвідом та підтримки між жінками, що прагнуть успіху в бізнесі.
«Я бачила, як програма змінювала життя багатьох учасниць. Навчання дало можливість жінкам отримати нові знання, розширити свої професійні горизонти, нові погляди на бізнес-процеси, знайти підтримку серед однодумців і, що найважливіше, повірити в себе та свої можливості. Подібні проєкти не лише підвищують рівень професійних навичок жінок, а й зміцнюють їхню впевненість у власних силах, що є ключовим фактором у побудові стійкого та процвітаючого суспільства. «Відважна 2» допомагає створювати нові можливості для жінок, що сприяє не лише їхньому особистому розвитку, а й розвитку економіки країни в цілому. Завдяки таким ініціативам ми можемо створити суспільство, де кожен має рівні можливості для досягнення успіху», – говорить продакт-менеджерка центру Яна Ярощук.
Цього разу у «Відважній» на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку взяли участь 50 жінок в категоріях «Дебютантки», «Візіонерки» та «Безбар’єрний бізнес-проєкт». Дебютантки – це жінки, які мають бізнес-ідею або лише починають власну справу. Візіонерки – активні підприємиці, що прагнуть розвитку та масштабування. Безбарєрний бізнес-проєкт включав майбутніх або діючих підприємиць, діяльність яких побудована на принципах безбарєрності.
Виробництво сушених кабачків, відкриття зоомагазину, виготовлення домашнього декору, заснування школи графічного дизайну, пошиття жіночої білизни, створення сироварні – це далеко не весь список проєктів, з якими прийшли на «Відважну» учасниці. Незважаючи на різноманіття сфер діяльності, усі вони мали єдину мету: отримати знання та навички у різних сферах бізнесу, що допоможуть їм стати успішними підприємицями.
«Мені сподобалася відкритість лекторів та їхній досвід, консультації, атмосфера в Дія.Бізнес і навіть вечірньо-нічні написання домашок. Інтенсив на навчанні дуже стимулював, активніше працювати та наблизитись до реалізації своєї мрії. Тому що мрія перетворилась в дію, а це вже початок», – каже учасниця Вікторія Федина.
«Спочатку навчання трохи шокувало, бо потрібно було занурюватися у абсолютно новий для мене світ фінансів, менеджменту, комунікації, продажів тощо. Але супровід ментора, безкоштовні консультації з фахівцями різних галузей та доброзичлива атмосфера зробили цей процес надзвичайно органічним. А ще здивувала відсутність конкуренції між учасницями і взаємопідтримка на усіх етапах», – говорить ще одна учасниця Зінаїда Ворона.
Грант у 100 000 гривень отримала учасниця-візіонерка Діна Шпак, яка має виробництво переносок для малюків, а також дебютантка Галина Дорохова, що працює над розвитком студії пілатесу. Галина отримала високі оцінки від жюрі та вийшла у фінал програми. Тепер вона матиме змогу представити свою презентацію в Києві та залучити на масштабування бізнесу ще 400 000 гривень.
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Навчання тривало три місяці. Упродовж цього часу «відважні» відвідували заняття в офлайн-форматі, слухали онлайн-лекції від провідних фахівців, а також виконували тематичні домашні завдання.
Навчальний курс розробили так, щоб охопити всі ключові аспекти підприємництва: від ідеї та стратегії до маркетингу, фінансового планування й управління персоналом. Крім того, програма стала платформою для нетворкінгу, обміну досвідом та підтримки між жінками, що прагнуть успіху в бізнесі.
«Я бачила, як програма змінювала життя багатьох учасниць. Навчання дало можливість жінкам отримати нові знання, розширити свої професійні горизонти, нові погляди на бізнес-процеси, знайти підтримку серед однодумців і, що найважливіше, повірити в себе та свої можливості. Подібні проєкти не лише підвищують рівень професійних навичок жінок, а й зміцнюють їхню впевненість у власних силах, що є ключовим фактором у побудові стійкого та процвітаючого суспільства. «Відважна 2» допомагає створювати нові можливості для жінок, що сприяє не лише їхньому особистому розвитку, а й розвитку економіки країни в цілому. Завдяки таким ініціативам ми можемо створити суспільство, де кожен має рівні можливості для досягнення успіху», – говорить продакт-менеджерка центру Яна Ярощук.
Цього разу у «Відважній» на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку взяли участь 50 жінок в категоріях «Дебютантки», «Візіонерки» та «Безбар’єрний бізнес-проєкт». Дебютантки – це жінки, які мають бізнес-ідею або лише починають власну справу. Візіонерки – активні підприємиці, що прагнуть розвитку та масштабування. Безбарєрний бізнес-проєкт включав майбутніх або діючих підприємиць, діяльність яких побудована на принципах безбарєрності.
Виробництво сушених кабачків, відкриття зоомагазину, виготовлення домашнього декору, заснування школи графічного дизайну, пошиття жіночої білизни, створення сироварні – це далеко не весь список проєктів, з якими прийшли на «Відважну» учасниці. Незважаючи на різноманіття сфер діяльності, усі вони мали єдину мету: отримати знання та навички у різних сферах бізнесу, що допоможуть їм стати успішними підприємицями.
«Мені сподобалася відкритість лекторів та їхній досвід, консультації, атмосфера в Дія.Бізнес і навіть вечірньо-нічні написання домашок. Інтенсив на навчанні дуже стимулював, активніше працювати та наблизитись до реалізації своєї мрії. Тому що мрія перетворилась в дію, а це вже початок», – каже учасниця Вікторія Федина.
«Спочатку навчання трохи шокувало, бо потрібно було занурюватися у абсолютно новий для мене світ фінансів, менеджменту, комунікації, продажів тощо. Але супровід ментора, безкоштовні консультації з фахівцями різних галузей та доброзичлива атмосфера зробили цей процес надзвичайно органічним. А ще здивувала відсутність конкуренції між учасницями і взаємопідтримка на усіх етапах», – говорить ще одна учасниця Зінаїда Ворона.
Грант у 100 000 гривень отримала учасниця-візіонерка Діна Шпак, яка має виробництво переносок для малюків, а також дебютантка Галина Дорохова, що працює над розвитком студії пілатесу. Галина отримала високі оцінки від жюрі та вийшла у фінал програми. Тепер вона матиме змогу представити свою презентацію в Києві та залучити на масштабування бізнесу ще 400 000 гривень.
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