У луцькому центрі Дія.Бізнес завершилася програма «Відважна»: хто отримав грант у 100 тисяч гривень





Навчання тривало три місяці. Упродовж цього часу «відважні» відвідували заняття в офлайн-форматі, слухали онлайн-лекції від провідних фахівців, а також виконували тематичні домашні завдання.



Навчальний курс розробили так, щоб охопити всі ключові аспекти підприємництва: від ідеї та стратегії до маркетингу, фінансового планування й управління персоналом. Крім того, програма стала платформою для нетворкінгу, обміну досвідом та підтримки між жінками, що прагнуть успіху в бізнесі.





«Я бачила, як програма змінювала життя багатьох учасниць. Навчання дало можливість жінкам отримати нові знання, розширити свої професійні горизонти, нові погляди на бізнес-процеси, знайти підтримку серед однодумців і, що найважливіше, повірити в себе та свої можливості. Подібні проєкти не лише підвищують рівень професійних навичок жінок, а й зміцнюють їхню впевненість у власних силах, що є ключовим фактором у побудові стійкого та процвітаючого суспільства. «Відважна 2» допомагає створювати нові можливості для жінок, що сприяє не лише їхньому особистому розвитку, а й розвитку економіки країни в цілому. Завдяки таким ініціативам ми можемо створити суспільство, де кожен має рівні можливості для досягнення успіху», – говорить продакт-менеджерка центру Яна Ярощук.



Цього разу у «Відважній» на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку взяли участь 50 жінок в категоріях «Дебютантки», «Візіонерки» та «Безбар’єрний бізнес-проєкт». Дебютантки – це жінки, які мають бізнес-ідею або лише починають власну справу. Візіонерки – активні підприємиці, що прагнуть розвитку та масштабування. Безбарєрний бізнес-проєкт включав майбутніх або діючих підприємиць, діяльність яких побудована на принципах безбарєрності.



Виробництво сушених кабачків, відкриття зоомагазину, виготовлення домашнього декору, заснування школи графічного дизайну, пошиття жіночої білизни, створення сироварні – це далеко не весь список проєктів, з якими прийшли на «Відважну» учасниці. Незважаючи на різноманіття сфер діяльності, усі вони мали єдину мету: отримати знання та навички у різних сферах бізнесу, що допоможуть їм стати успішними підприємицями.



«Мені сподобалася відкритість лекторів та їхній досвід, консультації, атмосфера в Дія.Бізнес і навіть вечірньо-нічні написання домашок. Інтенсив на навчанні дуже стимулював, активніше працювати та наблизитись до реалізації своєї мрії. Тому що мрія перетворилась в дію, а це вже початок», – каже учасниця Вікторія Федина.



«Спочатку навчання трохи шокувало, бо потрібно було занурюватися у абсолютно новий для мене світ фінансів, менеджменту, комунікації, продажів тощо. Але супровід ментора, безкоштовні консультації з фахівцями різних галузей та доброзичлива атмосфера зробили цей процес надзвичайно органічним. А ще здивувала відсутність конкуренції між учасницями і взаємопідтримка на усіх етапах», – говорить ще одна учасниця Зінаїда Ворона.



Грант у 100 000 гривень отримала учасниця-візіонерка Діна Шпак, яка має виробництво переносок для малюків, а також дебютантка Галина Дорохова, що працює над розвитком студії пілатесу. Галина отримала високі оцінки від жюрі та вийшла у фінал програми. Тепер вона матиме змогу представити свою презентацію в Києві та залучити на масштабування бізнесу ще 400 000 гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! центрі підтримки підприємництва Дія.Бізнес у Луцьку завершився другий сезон жіночого візійного акселератора «Відважна». Ця програма об’днала півсотні волинських панянок, які прагнуть заснувати або розвинути власну справу.Навчання тривало три місяці. Упродовж цього часу «відважні» відвідували заняття в офлайн-форматі, слухали онлайн-лекції від провідних фахівців, а також виконували тематичні домашні завдання.Навчальний курс розробили так, щоб охопити всі ключові аспекти підприємництва: від ідеї та стратегії до маркетингу, фінансового планування й управління персоналом. Крім того, програма стала платформою для нетворкінгу, обміну досвідом та підтримки між жінками, що прагнуть успіху в бізнесі.«Я бачила, як програма змінювала життя багатьох учасниць. Навчання дало можливість жінкам отримати нові знання, розширити свої професійні горизонти, нові погляди на бізнес-процеси, знайти підтримку серед однодумців і, що найважливіше, повірити в себе та свої можливості. Подібні проєкти не лише підвищують рівень професійних навичок жінок, а й зміцнюють їхню впевненість у власних силах, що є ключовим фактором у побудові стійкого та процвітаючого суспільства. «Відважна 2» допомагає створювати нові можливості для жінок, що сприяє не лише їхньому особистому розвитку, а й розвитку економіки країни в цілому. Завдяки таким ініціативам ми можемо створити суспільство, де кожен має рівні можливості для досягнення успіху», – говорить продакт-менеджерка центруЦього разу у «Відважній» на базі центру Дія.Бізнес у Луцьку взяли участь 50 жінок в категоріях «Дебютантки», «Візіонерки» та «Безбар’єрний бізнес-проєкт». Дебютантки – це жінки, які мають бізнес-ідею або лише починають власну справу. Візіонерки – активні підприємиці, що прагнуть розвитку та масштабування. Безбарєрний бізнес-проєкт включав майбутніх або діючих підприємиць, діяльність яких побудована на принципах безбарєрності.Виробництво сушених кабачків, відкриття зоомагазину, виготовлення домашнього декору, заснування школи графічного дизайну, пошиття жіночої білизни, створення сироварні – це далеко не весь список проєктів, з якими прийшли на «Відважну» учасниці. Незважаючи на різноманіття сфер діяльності, усі вони мали єдину мету: отримати знання та навички у різних сферах бізнесу, що допоможуть їм стати успішними підприємицями.«Мені сподобалася відкритість лекторів та їхній досвід, консультації, атмосфера в Дія.Бізнес і навіть вечірньо-нічні написання домашок. Інтенсив на навчанні дуже стимулював, активніше працювати та наблизитись до реалізації своєї мрії. Тому що мрія перетворилась в дію, а це вже початок», – каже учасниця«Спочатку навчання трохи шокувало, бо потрібно було занурюватися у абсолютно новий для мене світ фінансів, менеджменту, комунікації, продажів тощо. Але супровід ментора, безкоштовні консультації з фахівцями різних галузей та доброзичлива атмосфера зробили цей процес надзвичайно органічним. А ще здивувала відсутність конкуренції між учасницями і взаємопідтримка на усіх етапах», – говорить ще одна учасницяГрант у 100 000 гривень отримала учасниця-візіонерка, яка має виробництво переносок для малюків, а також дебютантка, що працює над розвитком студії пілатесу. Галина отримала високі оцінки від жюрі та вийшла у фінал програми. Тепер вона матиме змогу представити свою презентацію в Києві та залучити на масштабування бізнесу ще 400 000 гривень.

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