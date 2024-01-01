Повідомили, чи будуть відключення світла на Волині у суботу





Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".



«Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.



Проте українців закликали економно споживати електроенергію протягом доби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 17 серпня, в Україні так само, як і весь тиждень, не планують застосовувати графіки відключення електроенергії.Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".«Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.Проте українців закликали економно споживати електроенергію протягом доби.

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