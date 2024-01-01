Повідомили, чи будуть відключення світла на Волині у суботу

Повідомили, чи будуть відключення світла на Волині у суботу
У суботу, 17 серпня, в Україні так само, як і весь тиждень, не планують застосовувати графіки відключення електроенергії.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

«Завтра, 17 серпня, заходи обмеження споживання не прогнозуються. При зміні ситуації – про застосування відключень буде повідомлено додатково», – йдеться у повідомленні.

Проте українців закликали економно споживати електроенергію протягом доби.


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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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