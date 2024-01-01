У Луцьку чули потужний звук, схожий на вибух: що кажуть правоохоронці





Поліція наразі не отримала жодних офіційних повідомлень про надзвичайні ситуації, передає



«Ми не маємо жодних відомостей від служб. Якщо з'явиться нова інформація, ми негайно повідомимо про це. Поки що ситуація залишається спокійною», – повідомила речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 16 серпня, приблизно о 19:00 жителі Луцька та Луцького району почули потужний звук, що нагадував вибух.Поліція наразі не отримала жодних офіційних повідомлень про надзвичайні ситуації, передає ВСН «Ми не маємо жодних відомостей від служб. Якщо з'явиться нова інформація, ми негайно повідомимо про це. Поки що ситуація залишається спокійною», – повідомила речниця Нацполіції Волині

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