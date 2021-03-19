Скільки коштує зібрати першачка у Луцьку до школи: подробиці





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Що потрібно першокласнику



Список:



4 ручки- стирачки (або звичайні)

2 простих олівці

гумка

пенал

лінійка

кольорові олівці

фломастери

фарби (гуаш, акварель)

пензлики

склянка-нерозливайка

пластилін, дощечка, стеки

кольоровий папір, картон

ножиці

клей

по 10 зошитів у косу лінійку, клітинку

обкладинки для підручників, зошитів

закладинки

товстий зошит чи блокнот для щоденника спостережень

тривожна валізка

спортивна форма, взуття

перевзувне



Детальний розбір та ціни



Якщо ви цьогоріч плануєте відправити свою дитину в школу, ось що варто врахувати, аби підготовка була легкою та без стресу.



Шкільна форма та одяг



Усе починається – з шкільної форми. У Луцьку ви можете знайти комплект для вашого першокласника в межах 700-1500 гривень. І не забувайте про взуття! Зручні туфлі чи черевики можуть обійтися в 500-1500 гривень.



Шкільне приладдя



Настав час запастися всім необхідним – зошити, ручки, олівці, пенал, фарби, рюкзак та інше. На ці покупки піде приблизно 600-800 гривень. Рюкзак для малюка може коштувати від 400 до 1000 гривень – тут вибір величезний, від яскравих персонажів до модних моделей.



Підручники та робочі зошити



Підготовка до навчання включає також покупку додаткових підручників і зошитів. Розраховуйте витратити на них 200-700 гривень, залежно від видавництв і необхідних книг.



Канцелярські товари



Фарби, клей, ножиці та інші дрібниці також не забуваємо. На ці «школярські» дрібниці піде приблизно 200-300 гривень.



Інші витрати



Підготовка до школи може включати й додаткові витрати, такі як книги для читання або спеціальні матеріали для уроків праці. А ще ж стортивна форма, взуття, тривожна валізка... Для цього краще відкласти ще близько 1000 гривень.



Таким чином, загальна сума для підготовки першокласника до школи в Луцьку може коливатися від 3 600 до 6 800 гривень, проте верхня межа може сягнути набагато більших сум залежно від бажань та фінансової спроможності батьків.



І звісно, ця сума може змінюватися в залежності від ваших уподобань і вимог школи.



Як емоційно підготувати дитину до школи: поради учительки



Вчитель початкових класів Луцького ліцею №10 Наталія Нефьодова розповіла, як спростити адаптацію першачка у школі та зробити його перші дні у школі легшими.



За словами педагогині, найважливіше завдання у підготовці до 1-го класу — це зняти страх дитини перед школою. Розказуйте дитині, як цікаво може бути у школі: про те, як вона може весело провести час із друзями.



Поясніть та покажіть їй, що навчання може бути цікавим і захопливим. Не потрібно муштрувати дитину читанням чи лічбою. Літери і цифри — це справа вчителів.



Адже значно важливішими є навички комунікації, орієнтування в просторі, готовність дотримуватися правил та розпорядку дня. У Новій українській школі на кожному уроці ми маємо живий діалог дітей, тому тут діють правила взаємоповаги.



«Батьки мають власним прикладом привчати дітей уважно слухати співрозмовника і не перебивати. Дитина повинна грамотно будувати свою розповідь, щоб вона була зв'язаною, узгодженою та послідовною», – наголосила Наталія Нефьодова.



Привчайте дитину впізнавати свої шкільні речі та тримати їх в поряду.



Купуйте речі до школи разом із дитиною: щоб вона сама їх обирала. Рюкзак з улюбленим персонажем добре змотивує дитину.



Для дитини батьки є головним авторитетом і саме від Вас залежить, з яким настроєм дитина піде до школи.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перший клас – це не тільки нові знання, а й додаткові витрати. Зібрати маленького учня до школи в Луцьку може бути і захопливим, і дещо затратним процесом.Журналісти сайту «Конкурент» склали орієнтовний список усього, що знадобиться першачку, а ще дізналися ціни. На десерт – поради від учительки, аби цей новий етап у житті вашої малечі почався якомога комфортніше.Список:4 ручки- стирачки (або звичайні)2 простих олівцігумкапеналлінійкакольорові олівціфломастерифарби (гуаш, акварель)пензликисклянка-нерозливайкапластилін, дощечка, стекикольоровий папір, картонножиціклейпо 10 зошитів у косу лінійку, клітинкуобкладинки для підручників, зошитівзакладинкитовстий зошит чи блокнот для щоденника спостереженьтривожна валізкаспортивна форма, взуттяперевзувнеЯкщо ви цьогоріч плануєте відправити свою дитину в школу, ось що варто врахувати, аби підготовка була легкою та без стресу.Усе починається – з шкільної форми. У Луцьку ви можете знайти комплект для вашого першокласника в межах 700-1500 гривень. І не забувайте про взуття! Зручні туфлі чи черевики можуть обійтися в 500-1500 гривень.Настав час запастися всім необхідним – зошити, ручки, олівці, пенал, фарби, рюкзак та інше. На ці покупки піде приблизно 600-800 гривень. Рюкзак для малюка може коштувати від 400 до 1000 гривень – тут вибір величезний, від яскравих персонажів до модних моделей.Підготовка до навчання включає також покупку додаткових підручників і зошитів. Розраховуйте витратити на них 200-700 гривень, залежно від видавництв і необхідних книг.Фарби, клей, ножиці та інші дрібниці також не забуваємо. На ці «школярські» дрібниці піде приблизно 200-300 гривень.Підготовка до школи може включати й додаткові витрати, такі як книги для читання або спеціальні матеріали для уроків праці. А ще ж стортивна форма, взуття, тривожна валізка... Для цього краще відкласти ще близько 1000 гривень.Таким чином, загальна сума для підготовки першокласника до школи в Луцьку може коливатися від 3 600 до 6 800 гривень, проте верхня межа може сягнути набагато більших сум залежно від бажань та фінансової спроможності батьків.І звісно, ця сума може змінюватися в залежності від ваших уподобань і вимог школи.Вчитель початкових класів Луцького ліцею №10розповіла, як спростити адаптацію першачка у школі та зробити його перші дні у школі легшими.За словами педагогині, найважливіше завдання у підготовці до 1-го класу — це зняти страх дитини перед школою. Розказуйте дитині, як цікаво може бути у школі: про те, як вона може весело провести час із друзями.Поясніть та покажіть їй, що навчання може бути цікавим і захопливим. Не потрібно муштрувати дитину читанням чи лічбою. Літери і цифри — це справа вчителів.Адже значно важливішими є навички комунікації, орієнтування в просторі, готовність дотримуватися правил та розпорядку дня. У Новій українській школі на кожному уроці ми маємо живий діалог дітей, тому тут діють правила взаємоповаги.«Батьки мають власним прикладом привчати дітей уважно слухати співрозмовника і не перебивати. Дитина повинна грамотно будувати свою розповідь, щоб вона була зв'язаною, узгодженою та послідовною», – наголосила Наталія Нефьодова.Привчайте дитину впізнавати свої шкільні речі та тримати їх в поряду.Купуйте речі до школи разом із дитиною: щоб вона сама їх обирала. Рюкзак з улюбленим персонажем добре змотивує дитину.Для дитини батьки є головним авторитетом і саме від Вас залежить, з яким настроєм дитина піде до школи.

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