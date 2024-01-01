Які ціни на картоплю та цибулю на луцькому ринку





Без них не обходяться більшість щоденних українських страв.



А яка їхня вартість на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти



Ціна на кароплю майже усюди сягає 15, проте, подекуди є і дорожча 18 та 20 гривень.



Вища вартість у більшого за розмірами овоча.



Також вартість залежить від сорту. Якщо, до прикладу, Белла Роса та Рев'єра вартують звичайних 15 гривень, то картопля сорту Крона жовта уже дорожча – 18.



Найдешевша картопля, яку журналістам вдалось знайти на ринку вартувала 12 гривень за кілограм.



Ціна на цибулю ж стартує від 20, проте, частіше зустрічається саме – 25 гривень за кілограм.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Картопля та цибуля – ті овочі, яких ми потребуємо увесь рік.Без них не обходяться більшість щоденних українських страв.А яка їхня вартість на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV» Ціна на кароплю майже усюди сягає 15, проте, подекуди є і дорожча 18 та 20 гривень.Вища вартість у більшого за розмірами овоча.Також вартість залежить від сорту. Якщо, до прикладу, Белла Роса та Рев'єра вартують звичайних 15 гривень, то картопля сорту Крона жовта уже дорожча – 18.Найдешевша картопля, яку журналістам вдалось знайти на ринку вартувала 12 гривень за кілограм.Ціна на цибулю ж стартує від 20, проте, частіше зустрічається саме – 25 гривень за кілограм.

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