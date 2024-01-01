Які ціни на картоплю та цибулю на луцькому ринку
Сьогодні, 22:44
Картопля та цибуля – ті овочі, яких ми потребуємо увесь рік.
Без них не обходяться більшість щоденних українських страв.
А яка їхня вартість на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV».
Ціна на кароплю майже усюди сягає 15, проте, подекуди є і дорожча 18 та 20 гривень.
Вища вартість у більшого за розмірами овоча.
Також вартість залежить від сорту. Якщо, до прикладу, Белла Роса та Рев'єра вартують звичайних 15 гривень, то картопля сорту Крона жовта уже дорожча – 18.
Найдешевша картопля, яку журналістам вдалось знайти на ринку вартувала 12 гривень за кілограм.
Ціна на цибулю ж стартує від 20, проте, частіше зустрічається саме – 25 гривень за кілограм.
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Без них не обходяться більшість щоденних українських страв.
А яка їхня вартість на ринку у Луцьку – дізнавались журналісти «КонкурентTV».
Ціна на кароплю майже усюди сягає 15, проте, подекуди є і дорожча 18 та 20 гривень.
Вища вартість у більшого за розмірами овоча.
Також вартість залежить від сорту. Якщо, до прикладу, Белла Роса та Рев'єра вартують звичайних 15 гривень, то картопля сорту Крона жовта уже дорожча – 18.
Найдешевша картопля, яку журналістам вдалось знайти на ринку вартувала 12 гривень за кілограм.
Ціна на цибулю ж стартує від 20, проте, частіше зустрічається саме – 25 гривень за кілограм.
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