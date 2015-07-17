На Волині заборонили проводити «Світязь Фест»

Олександра Гурка. Організаторів «Світязь-фест» уже повідомили про заборону проводити будь-які розважальні заходи.



Як розповіли журналістам Богдан Тимошук.



«У ці дні громада прощатиметься з загиблим військовослужбовцем із селища Шацьк Олександром Гурком. Про час прибуття місії «На щиті» та похорон Героя поінформуємо додатково», – повідомили у селищній раді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-17 серпня у Шацькій громаді оголосили Днями жалоби у зв’язку з загибеллю 33-річного військовослужбовця із селища Шацьк. Організаторів «Світязь-фест» уже повідомили про заборону проводити будь-які розважальні заходи.Як розповіли журналістам ВСН у селищній раді, відповідне розпорядження підписав секретар Шацької селищної ради«У ці дні громада прощатиметься з загиблим військовослужбовцем із селища Шацьк Олександром Гурком. Про час прибуття місії «На щиті» та похорон Героя поінформуємо додатково», – повідомили у селищній раді.

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