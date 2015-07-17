На Волині заборонили проводити «Світязь Фест»

На Волині заборонили проводити «Світязь Фест»
16-17 серпня у Шацькій громаді оголосили Днями жалоби у зв’язку з загибеллю 33-річного військовослужбовця із селища Шацьк Олександра Гурка. Організаторів «Світязь-фест» уже повідомили про заборону проводити будь-які розважальні заходи.

Як розповіли журналістам ВСН у селищній раді, відповідне розпорядження підписав секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.

«У ці дні громада прощатиметься з загиблим військовослужбовцем із селища Шацьк Олександром Гурком. Про час прибуття місії «На щиті» та похорон Героя поінформуємо додатково», – повідомили у селищній раді.

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Теги: фестиваль, заборона, смерть військового
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