Буде суд: Московський патріархат досі не звільнив приміщення Успенського собору на Волині

Ігоря Гузя, до Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ мп про повернення культових будівель у Володимирі. Підготовче засідання у цій справі відбудеться 3-го вересня.



Про це пише



Нагадаємо, 1-го липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ мп на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Тож наразі, прихильники УПЦ мп займать пам’ятку архітектури незаконно. Вони і досі спокійно ходять в собор, слухають проповіді та пропаганду на зросійщеній старослов’янській мові. 29-го липня Волинська обласна військова адміністрація, на вимогу нардепа Ігоря Гузя та ще 18 парламентарів, нарешті подала позовну заяву до Господарського суду Волинської області, щоб зобов’язати релігійну громаду УПЦ мп повернути та звільнити культові споруди Успенського собору у Володимирі. Крім того, поліція зареєструвала відомості в ЄО про можливі кримінальні правопорушення під час подій 1-го липня.



5-го серпня суд розглянув позовну заяву обласної військової адміністрації. Про це йдеться у відповідній ухвалі.



У позовній заяві вказано, що користування майном після припинення договору є неправомірним, а тому з 1-го липня у релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ мп відсутні правові підстави для користування пам`ятками архітектури національного значення, яка належить до державної власності.



Також Волинська обласна військова адміністрація стверджує, що Свято-Успенський кафедральний собор перебуває у користуванні релігійної громади Української православної церкви без будь-якої правової підстави.



Суддя Господарського суду Волинської області І.О. Гарбар, вивчивши матеріали по справі, вирішив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. А також залучити до участі в справі, в якості третьої особи, Адміністрацію Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».



Підготовче засідання в цій справі відбудеться 3-го вересня о 11:30.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Господарський суд Волинської області відкрив провадження за позовом Волинської ОВА, на вимогу нардепа, до Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ мп про повернення культових будівель у Володимирі. Підготовче засідання у цій справі відбудеться 3-го вересня.Про це пише БУГ Нагадаємо, 1-го липня закінчився договір оренди релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ мп на користування пам’яткою архітектури комплексом споруд Успенського собору у Володимирі. Тож наразі, прихильники УПЦ мп займать пам’ятку архітектури незаконно. Вони і досі спокійно ходять в собор, слухають проповіді та пропаганду на зросійщеній старослов’янській мові. 29-го липня Волинська обласна військова адміністрація, на вимогу нардепата ще 18 парламентарів, нарешті подала позовну заяву до Господарського суду Волинської області, щоб зобов’язати релігійну громаду УПЦ мп повернути та звільнити культові споруди Успенського собору у Володимирі. Крім того, поліція зареєструвала відомості в ЄО про можливі кримінальні правопорушення під час подій 1-го липня.5-го серпня суд розглянув позовну заяву обласної військової адміністрації. Про це йдеться у відповідній ухвалі.У позовній заяві вказано, що користування майном після припинення договору є неправомірним, а тому з 1-го липня у релігійної організації Володимир-Волинської єпархії УПЦ мп відсутні правові підстави для користування пам`ятками архітектури національного значення, яка належить до державної власності.Також Волинська обласна військова адміністрація стверджує, що Свято-Успенський кафедральний собор перебуває у користуванні релігійної громади Української православної церкви без будь-якої правової підстави.Суддя Господарського суду Волинської області І.О. Гарбар, вивчивши матеріали по справі, вирішив прийняти позовну заяву до розгляду та відкрити провадження у справі. А також залучити до участі в справі, в якості третьої особи, Адміністрацію Державного історико-культурного заповідника «Стародавній Володимир».Підготовче засідання в цій справі відбудеться 3-го вересня о 11:30.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію