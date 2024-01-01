Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 17 серпня



Мінлива хмарність. Без опадів.



Вітер південно-східний, 5-10 м/с.



Температура по області вночі 14-19°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 серпня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів.Вітер південно-східний, 5-10 м/с.Температура по області вночі 14-19°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.

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