Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 серпня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 17 серпня

Мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі 14-19°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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