Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 17 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 17 серпня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 17 серпня
Мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі 14-19°, вдень 27-32°, в Луцьку вночі 17-19°, вдень 30-32°.
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