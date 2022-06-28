Сильна спека повертається в Україну





Про це пише



У Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.



Температура вночі 14-19°, на Одещині до 22°, у східних областях та північно-східній частині 11-16°; вдень в Україні 28-33°, у південній частині та на Кіровоградщині подекуди сильна спека 35-36°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 21-26°.



У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 30-32°.



18 серпня в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза.



Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.



Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, в Україні, окрім більшості західних і північних областей, місцями сильна спека 35-37°.



У столиці в неділю вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу 17 серпня в Україні буде без опадів, лише в більшості західних областей і на Вінниччині вдень місцями короткочасний дощ, гроза.Про це пише Українська правда з посиланням на дані Укргідрометцентру.У Карпатах і на Прикарпатті вночі та вранці місцями тумани. Вітер переважно південно-східний, 3-8 м/с.Температура вночі 14-19°, на Одещині до 22°, у східних областях та північно-східній частині 11-16°; вдень в Україні 28-33°, у південній частині та на Кіровоградщині подекуди сильна спека 35-36°; у Карпатах вночі 12-17°, вдень 21-26°.У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 15-17°; вдень 30-32°.18 серпня в Україні без опадів, лише вдень у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській областях місцями короткочасний дощ, гроза.Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; вдень 29-34°, в Україні, окрім більшості західних і північних областей, місцями сильна спека 35-37°.У столиці в неділю вночі без опадів, удень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 31-33°.

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