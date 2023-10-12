У Луцьку в 5-поверхівці горіла квартира

У Луцьку в 5-поверхівці горіла квартира
У Луцьку на вулиці Винниченка — пожежа в 5-поверхівці.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Повідомлення про пожежу в квартирі на верхньому поверсі будинку на вулиці Винниченка, 20 надійшло до служби 101 о 13:42, за викликом до місця події прибули 2 автоцистерни та автодрабина, оперативно-координаційний центру ГУ ДСНС області.

На гасіння подано водяний ствол (уточнено), рятувальники працювали в захисних апаратах від диму.

О 13:57 пожежу локалізовано.
У Луцьку в 5-поверхівці горіла квартира

Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.
У Луцьку в 5-поверхівці горіла квартира

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Теги: Луцьк, квартира, пожежа
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