У Луцьку в 5-поверхівці горіла квартира





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



Повідомлення про пожежу в квартирі на верхньому поверсі будинку на вулиці Винниченка, 20 надійшло до служби 101 о 13:42, за викликом до місця події прибули 2 автоцистерни та автодрабина, оперативно-координаційний центру ГУ ДСНС області.



На гасіння подано водяний ствол (уточнено), рятувальники працювали в захисних апаратах від диму.



О 13:57 пожежу локалізовано.



Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку на вулиці Винниченка — пожежа в 5-поверхівці.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Повідомлення про пожежу в квартирі на верхньому поверсі будинку на вулиці Винниченка, 20 надійшло до служби 101 о 13:42, за викликом до місця події прибули 2 автоцистерни та автодрабина, оперативно-координаційний центру ГУ ДСНС області.На гасіння подано водяний ствол (уточнено), рятувальники працювали в захисних апаратах від диму.О 13:57 пожежу локалізовано.Постраждалих немає, причина пожежі встановлюється.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію