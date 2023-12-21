В Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу

В Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу
16 серпня в Україні набув чинності закон про легалізацію медичного канабісу. Це означає, що лікарі тепер можуть призначати пацієнтам ліки на основі канабісу, але придбати їх можна буде лише за електронним рецептом.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоровʼя (МОЗ), пише Українська правда.

"Найголовніші зміни, які впроваджені, – дозволено обіг канабісу в медичних цілях. Про рекреаційне використання ліків на основі канабісу у законі не йдеться", – підкреслили в МОЗ.

Канабіс, його смола, екстракти та настоянки виключили з переліку особливо небезпечних речовин. Раніше їхній обіг був під забороною, а тепер дозволений, але з обмеженнями.

Лікарські засоби на основі канабісу будуть доступні у формі оральних крапель, твердих капсул та дентальних паст. Придбати їх можна буде лише за електронним рецептом, в якому буде зазначено форму, дозування та діючі речовини. Пацієнти зможуть перевозити й зберігати такі ліки у кількості, визначеній одним рецептом.

Вся інформація про ці медикаменти реєструватиметься в спеціально створеній системі обліку. Кожен кущ буде мати індивідуальне кодування, щоб відстежувати рух рослин до пацієнта. А кожна одиниця фасованої продукції буде маркуватися штрих-кодом.

Для отримання ліків пацієнтам необхідно буде мати електронний рецепт. Купити їх можна лише в аптеці, яка має відповідну ліцензію.

Закон чітко обмежує використання канабісу тільки для медичних, промислових, наукових і науково-технічних цілей. Розповсюдження та зберігання канабісу для рекреаційного вживання, згідно з документом, є злочином.

Незабаром Кабінет міністрів розгляне ліцензійні умови для забезпечення вирощування медичного канабісу в Україні. Також під ліцензійний контроль потрапить весь ланцюг обігу медичних конопель – від імпорту або вирощування до продажу пацієнту в аптеці.

Серед вимог до вирощування рослин роду коноплі – вони повинні вирощуватися в умовах закритого ґрунту під цілодобовим відеоспостереженням, до якого Нацполіція матиме безкоштовний доступ.

Лабораторні дослідження медичного канабісу на вміст тетрагідроканабінолу (ТГК) будуть проводитися виключно в державних лабораторіях, а всі операції з медичним канабісом повинні бути зареєстровані в електронній системі протягом наступного дня після здійснення.

Закон також дозволяє імпорт рослинної субстанції канабісу для виготовлення ліків в аптеках. Для цього імпортери повинні отримати відповідний дозвіл від Держлікслужби та дотримуватися встановлених квот.

Медичний канабіс, на відміну від звичайного, містить значно менше тетрагідроканабінолу – речовини, що викликає ейфорію та змінює свідомість. Водночас він багатий на канабідіол, який допомагає знімати біль, покращувати сон і апетит.

Міністерство охорони здоров'я зазначає, що канабіс ефективний у лікуванні понад 50 патологічних станів, зокрема хронічного болю, артриту, ревматизму, епілепсії, хвороб Альцгеймера та Паркінсона.

Нагадаємо, що у лютому 2024 року бойовим медикам вперше дозволили лікувати наркотичними засобами.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: закон, канабіс, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 13:44
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:16
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сьогодні, 12:53
Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин
Сьогодні, 12:06
Україна наступного тижня може повернутися до відключень електроенергії
Сьогодні, 12:00
Схожі новини
Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу Зеленський підписав закон про легалізацію медичного канабісу
15 лютий, 20:34
Хто і як в Україні вирощуватиме медичний канабіс Хто і як в Україні вирощуватиме медичний канабіс
21 грудень, 2023, 22:36
В Україні перевірятимуть акциз через «Дію» В Україні перевірятимуть акциз через «Дію»
26 липень, 2023, 03:42
Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки Ухвалено закон про запровадження в Україні електронної акцизної марки
29 червень, 2023, 14:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні вступив у дію закон про легалізацію медичного канабісу
Сьогодні, 13:44
 0
У Луцьку затримали п'яного водія
Сьогодні, 13:16
 0
Сенцов узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Сьогодні, 12:53
 0
Поблизу Луцька п'яний водій в'їхав у магазин
Сьогодні, 12:06
 0
Україна наступного тижня може повернутися до відключень електроенергії
Сьогодні, 12:00
 0
Медіа
відео
1/8