На Волинь з Херсонщини евакуювали 10 псів і кошенят

На Волинь з Херсонщини евакуювали 10 псів і кошенят
Волинянин Сергій Новосад привіз з Херсонщини вісім домашніх псів і двох кошенят, за якими власники не могли доглядати через постійні обстріли.

Суспільному чоловік розповів: з Херсонщини на Волинь тварини подолали майже тисячу кілометрів. З собою попередні власники дали їм корм і ковдри.

"Ці тварини жили у квартирах. Вони дуже всі облюблені, обціловані і дуже йдуть до людей, вірять людям. Вони лізуть всі на тебе, під ногами вони всі", — говорить Сергій Новосад.

Тварин з Херсонщини волинянин привіз вдруге. Вперше на півдні він побував після підриву Каховської ГЕС — возив допомогу військовим та цивільним.

"Складаються різні обставини, не можуть виїхати. Люди просто не витягують тих песиків. Знають мене і віддають собак для усиновлення в інші сім'ї. Цього разу я привіз 5 йорків, шпіца, два чихуахуа і двоє кошенят", — додав волонтер.

Попередні власники песиків написали листи до нових господарів, де розповіли про характер тварин, їхні звички та як за ними доглядати.

Після допису у соцмережах тварин розібрали жителі Рожища ще дорогою на Волинь. Місцева мешканка Лідія Мельничук забрала самицю йоркширського тер’єра.
На Волинь з Херсонщини евакуювали 10 псів і кошенят

"Така хорошуха. Вона мені найбільш ляклива. Чоловік звільняв Херсон і це дуже символічно, що в нас буде саме песик з Херсона", — розповіла жінка.
На Волинь з Херсонщини евакуювали 10 псів і кошенят

Житель Рожища Юрій Мосійчук забрав до себе в родину йорка. "Люблю тварин. Чого не допомогти тим людям і песикам, — говорить волинянин. — Хай буде, пес мене не об’їсть, не обтяжить. Прогулянки будуть, в нас парк є біля річки Стир".

Як додав Сергій Новосад попередні і нові власники тварин часто зідзвонюються і підтримують один одного.

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Теги: Волинь, Херсонщина, тварини
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