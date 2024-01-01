На Волинь з Херсонщини евакуювали 10 псів і кошенят

Сергій Новосад привіз з Херсонщини вісім домашніх псів і двох кошенят, за якими власники не могли доглядати через постійні обстріли.







"Ці тварини жили у квартирах. Вони дуже всі облюблені, обціловані і дуже йдуть до людей, вірять людям. Вони лізуть всі на тебе, під ногами вони всі", — говорить Сергій Новосад.



Тварин з Херсонщини волинянин привіз вдруге. Вперше на півдні він побував після підриву Каховської ГЕС — возив допомогу військовим та цивільним.



"Складаються різні обставини, не можуть виїхати. Люди просто не витягують тих песиків. Знають мене і віддають собак для усиновлення в інші сім'ї. Цього разу я привіз 5 йорків, шпіца, два чихуахуа і двоє кошенят", — додав волонтер.



Попередні власники песиків написали листи до нових господарів, де розповіли про характер тварин, їхні звички та як за ними доглядати.



Після допису у соцмережах тварин розібрали жителі Рожища ще дорогою на Волинь. Місцева мешканка Лідія Мельничук забрала самицю йоркширського тер’єра.



"Така хорошуха. Вона мені найбільш ляклива. Чоловік звільняв Херсон і це дуже символічно, що в нас буде саме песик з Херсона", — розповіла жінка.



Житель Рожища Юрій Мосійчук забрав до себе в родину йорка. "Люблю тварин. Чого не допомогти тим людям і песикам, — говорить волинянин. — Хай буде, пес мене не об’їсть, не обтяжить. Прогулянки будуть, в нас парк є біля річки Стир".



Як додав Сергій Новосад попередні і нові власники тварин часто зідзвонюються і підтримують один одного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинянинпривіз з Херсонщини вісім домашніх псів і двох кошенят, за якими власники не могли доглядати через постійні обстріли. Суспільному чоловік розповів: з Херсонщини на Волинь тварини подолали майже тисячу кілометрів. З собою попередні власники дали їм корм і ковдри."Ці тварини жили у квартирах. Вони дуже всі облюблені, обціловані і дуже йдуть до людей, вірять людям. Вони лізуть всі на тебе, під ногами вони всі", — говорить Сергій Новосад.Тварин з Херсонщини волинянин привіз вдруге. Вперше на півдні він побував після підриву Каховської ГЕС — возив допомогу військовим та цивільним."Складаються різні обставини, не можуть виїхати. Люди просто не витягують тих песиків. Знають мене і віддають собак для усиновлення в інші сім'ї. Цього разу я привіз 5 йорків, шпіца, два чихуахуа і двоє кошенят", — додав волонтер.Попередні власники песиків написали листи до нових господарів, де розповіли про характер тварин, їхні звички та як за ними доглядати.Після допису у соцмережах тварин розібрали жителі Рожища ще дорогою на Волинь. Місцева мешканказабрала самицю йоркширського тер’єра."Така хорошуха. Вона мені найбільш ляклива. Чоловік звільняв Херсон і це дуже символічно, що в нас буде саме песик з Херсона", — розповіла жінка.Житель Рожищазабрав до себе в родину йорка. "Люблю тварин. Чого не допомогти тим людям і песикам, — говорить волинянин. — Хай буде, пес мене не об’їсть, не обтяжить. Прогулянки будуть, в нас парк є біля річки Стир".Як додав Сергій Новосад попередні і нові власники тварин часто зідзвонюються і підтримують один одного.

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