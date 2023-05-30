Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО

Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО
За підтримки Global Environment Facility Глобального екологічного фонду та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні відбулася передача ІТ-техніки для моніторингу та виявлення рідкісних видів, а також покращення управління персоналом природних парків та заповідників Полісся.

Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.

Обладнання отримали вісім нацпарків та заповідників, а саме Нобельський та Шацький національні природні парки, НПП "Прип'ять-Стохід", Поліський та Рівненський природні заповідники, Ківерцівський НПП «Цуманська пуща», Ніжинський та Міжрічинський РЛП.

«Це вагомий внесок у реалізацію амбітних планів України щодо відновлення та розвитку мережі природоохоронних територій, попри досі існуючі виклики війни, – зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький – Цьогоріч вже вдалося створити 20 нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Та попри це, одним з наших головних завдань залишається відновлення заповідних установ, що постраждали від бойових дій і підтримка безперебійної роботи вже існуючих».

На заході з передачі обладнання директор Департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міндовкілля Павло Іванов подякував ПРООН за надану допомогу.
Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО

«Вдячні міжнародним партнерам за надане ІТ-обладнання, що дозволить працівникам природно-заповідного фонду Полісся працювати за покращеними умовами, досягаючи стандартів європейського рівня. Ми хочемо, щоб наші природоохоронці мали більше інструментів для успішної та злагодженої роботи по збереженню нашої живої природи», — додав Павло Іванов.
Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО

Закупівлю і передачу обладнання на загальну суму понад 4 мільйони гривень UNDP в Україні здійснила в межах проєкту UNDP-GEF «Сприяння сталому тваринництву та збереження екосистем на півночі України». Нацпаркам та заповідникам були передані цифрові дзеркальні фотоапарати, об’єктиви та інше ІТ-обладнання, таке як проектори, зовнішні акумулятори, кольорові принтери формату А-3, багатофункціональні сканер-принтери та ноутбуки.
Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Шацьк, Ківерці, НПП, Цуманська пуща
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Найгарячіша ситуація - на Покровському, ворог наступає на Торецькому та Курахівському напрямках
Сьогодні, 09:20
Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини
Сьогодні, 09:06
Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО
Сьогодні, 08:35
Під час фестивалю на Світязі зібрали понад 1,7 мільйона гривень для ЗСУ
Сьогодні, 07:32
На річках Волині знайшли снасті браконьєрів
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Волиняни змайстрували мобільну баню для ЗСУ. ВІДЕО Волиняни змайстрували мобільну баню для ЗСУ. ВІДЕО
30 травень, 2023, 22:56
Спостерігатимуть через супутник: на Волині вперше кільцювали лелечат. ФОТО Спостерігатимуть через супутник: на Волині вперше кільцювали лелечат. ФОТО
09 липень, 08:25
У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО У небі над Волинню побачили рідкісне явище. ФОТО
25 червень, 05:28
Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО Волинський нацпарк покажуть у фільмі. ФОТО
11 червень, 08:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ДШВ показали перші години наступальної операції у Курській області
Сьогодні, 09:50
 0
Найгарячіша ситуація - на Покровському, ворог наступає на Торецькому та Курахівському напрямках
Сьогодні, 09:20
 0
Уночі росія вдарила дронами невстановленого типу: «шахеди» запускали із Курщини
Сьогодні, 09:06
 0
Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО
Сьогодні, 08:35
 0
Під час фестивалю на Світязі зібрали понад 1,7 мільйона гривень для ЗСУ
Сьогодні, 07:32
 0
Медіа
відео
1/8