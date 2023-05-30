Волинські нацпарки отримали ІТ-обладнання для виявлення рідкісних видів тварин. ФОТО

За підтримки Global Environment Facility Глобального екологічного фонду та UNDP Ukraine / ПРООН в Україні відбулася передача ІТ-техніки для моніторингу та виявлення рідкісних видів, а також покращення управління персоналом природних парків та заповідників Полісся.Про це повідомили у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України.Обладнання отримали вісім нацпарків та заповідників, а саме Нобельський та, Поліський та Рівненський природні заповідники,, Ніжинський та Міжрічинський РЛП.«Це вагомий внесок у реалізацію амбітних планів України щодо відновлення та розвитку мережі природоохоронних територій, попри досі існуючі виклики війни, – зазначив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький – Цьогоріч вже вдалося створити 20 нових об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення. Та попри це, одним з наших головних завдань залишається відновлення заповідних установ, що постраждали від бойових дій і підтримка безперебійної роботи вже існуючих».На заході з передачі обладнання директор Департаменту природно-заповідного фонду та біорізноманіття Міндовкілля Павло Іванов подякував ПРООН за надану допомогу.«Вдячні міжнародним партнерам за надане ІТ-обладнання, що дозволить працівникам природно-заповідного фонду Полісся працювати за покращеними умовами, досягаючи стандартів європейського рівня. Ми хочемо, щоб наші природоохоронці мали більше інструментів для успішної та злагодженої роботи по збереженню нашої живої природи», — додав Павло Іванов.Закупівлю і передачу обладнання на загальну суму понад 4 мільйони гривень UNDP в Україні здійснила в межах проєкту UNDP-GEF «Сприяння сталому тваринництву та збереження екосистем на півночі України». Нацпаркам та заповідникам були передані цифрові дзеркальні фотоапарати, об’єктиви та інше ІТ-обладнання, таке як проектори, зовнішні акумулятори, кольорові принтери формату А-3, багатофункціональні сканер-принтери та ноутбуки.