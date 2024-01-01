На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський
Сьогодні, 20:35
Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна з Волині. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув військовослужбовець з Ковеля.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Знову маємо сумні новини. Завтра, 16 серпня, поховаємо ще одного земляка-воїна – солдата Ігоря Васильовича ПІДБІЛЬСЬКОГО (06.10.1987 р. н.)", - йдеться в дописі міського голови.
Прощання із Захисником відбудеться за таким порядком:
• 11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 11:45 – хода до центру міста після завершення служби;
• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Ігоря Підбільського на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!
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Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
"Знову маємо сумні новини. Завтра, 16 серпня, поховаємо ще одного земляка-воїна – солдата Ігоря Васильовича ПІДБІЛЬСЬКОГО (06.10.1987 р. н.)", - йдеться в дописі міського голови.
Прощання із Захисником відбудеться за таким порядком:
• 11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 11:45 – хода до центру міста після завершення служби;
• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).
Поховають Ігоря Підбільського на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!
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