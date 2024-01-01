На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський

Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна з Волині. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув військовослужбовець з Ковеля.Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка."Знову маємо сумні новини. Завтра, 16 серпня, поховаємо ще одного земляка-воїна – солдата(06.10.1987 р. н.)", - йдеться в дописі міського голови.Прощання із Захисником відбудеться за таким порядком:• 11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;• 11:45 – хода до центру міста після завершення служби;• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).Поховають Ігоря Підбільського на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!