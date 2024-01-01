На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський

На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський
Російсько-українська війна забрала життя ще одного воїна з Волині. Захищаючи Україну від російських загарбників загинув військовослужбовець з Ковеля.

Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.

"Знову маємо сумні новини. Завтра, 16 серпня, поховаємо ще одного земляка-воїна – солдата Ігоря Васильовича ПІДБІЛЬСЬКОГО (06.10.1987 р. н.)", - йдеться в дописі міського голови.

Прощання із Захисником відбудеться за таким порядком:
• 11:00 – служба у соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці;
• 11:45 – хода до центру міста після завершення служби;
• 12:00 – громадянська панахида на площі Героїв Майдану (біля міської ради).

Поховають Ігоря Підбільського на Алеї почесних поховань міського цвинтаря.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава Герою!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Ковель, війна, загибель, втрата
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ексрегіонал Добкін «кинув» волинських бізнесменів на понад мільйон гривень
«Це жахіття»: волинський пластичний хірург про «накачені» губи
Продукцію Ukrainian Spirit, яку виготовляють у Луцьку, презентували у Лондоні. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Хаймик
Сьогодні, 21:16
На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон
Сьогодні, 19:30
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули
Сьогодні, 18:45
Схожі новини
У Ковелі провели в останню дорогу Героїв Петра Каноніка та Олександра Пащука. ФОТО У Ковелі провели в останню дорогу Героїв Петра Каноніка та Олександра Пащука. ФОТО
14 серпень, 01:15
Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода Війна забрала життя воїнів з Волині Петра Каноніка, Олександра Пащука та Сергія Скорохода
11 серпень, 09:00
На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук На Харківщині загинув воїн з Волині Юрій Макарук
30 липень, 21:16
На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Логвинюк На Донеччині загинув воїн з Волині Василь Логвинюк
19 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Луганщині загинув воїн з Волині Володимир Хаймик
Сьогодні, 21:16
 0
На війні загинув воїн з Волині Ігор Підбільський
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 16 серпня
Сьогодні, 20:00
 0
На Волині адвоката підозрюють у переправленні військовозобов'язаних за кордон
Сьогодні, 19:30
 0
На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули
Сьогодні, 18:45
 0
Медіа
відео
1/8