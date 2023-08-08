На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули

На Тернопільщині чоловік із автомата стріляв по людях: двоє загинули
На Тернопільщині затримали озброєного чоловіка, який стріляв по людях. За попередньою інформацією, в результаті події двоє людей загинули, ще троє отримали поранення та доставлені до лікарні.

Про це повідомила Нацполція у Тернопільській області.

У середу, 15 серпня, близько 15:35 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що у селі Доброводи Тернопільського району невідомий чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік.

Для пошуку зловмисника в області була введена спеціальна поліцейська операція.

Правоохоронці встановили особу підозрюваного та його можливий напрямок руху. У результаті подальших злагоджених дій із залученням співробітників спецпідрозділу КОРД, чоловік, причетний до скоєння злочину, був затриманий. Ним виявився 45-річний житель Житомирської області. Поліцейські вилучили у нього зброю.

Встановлюються обставини надзвичайної події. Вирішується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

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Теги: Тернопільщина, стрілець
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