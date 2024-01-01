Ювілейний 85-й сезон: які прем’єри відбудуться у волинському театрі
Сьогодні, 16:45
Для глядачів цьогорічний репертуар планують зробити насиченим різними виставами, серед яких, зокрема, будуть комедії, казки, а також святкові концерти.
Відкриття сезону на основній сцені заплановане на 14-15 вересня. Відомий український режисер Орест Огородник у співпраці з волинськими лицедіями покаже прем’єру вистави «Останній Гречкосій», автором якої він є. Головні ролі зіграють: запрошений зі Львова народний артист України Януш Юхницький та наш земляк, заслужений артист України Петро Савош. У цій роботі задіяний також практично увесь артистичний склад: заслужені артисти України, провідні майстри сцени та професіонали акторської справи. Художниця-постановниця – Наталія Градиська, асистент режисера – Владислав Маціюк.
До слова, саме він згодом на основній сцені подарує дітям нову постановку. Це має бути вистава «Красуня і Чудовисько». Французька народна казка, відома у редакції Шарля Перро. А 6 грудня, до дня Святого Миколая, наші маленькі глядачі зможуть побачити прем’єру Павла Гарбуза «Закоханий Миколай», яку він сам написав.
Повертаючись до початку ювілейного театрального сезону на основній сцені, після тривалої перерви, артисти зіграють в оновленому складі улюблену комедію «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» від Рея Куні. Це буде наприкінці вересня, а уже 1 жовтня, до Дня Українського козацтва, відбудеться концерт-вистава «При ватрі» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Окрім того, заплановані «сезонні» концерти. Таких подій буде ще щонайменше чотири: під час новорічно-різвдяних свят, до Валентинового дня, на початку весни та до відзначення Дня Європи в Україні.
Тим часом на камерній сцені уже згадана Світлана Органіста стане режисером-постановником комедії «Перший раз». Автор п’єси – Міхаль Вальчак. Також із першого вересня розпочнеться новий навчальний рік у «Театральній студії».
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Неля Музичко, керівниця літературно-драматургічної частини театру.
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Відкриття сезону на основній сцені заплановане на 14-15 вересня. Відомий український режисер Орест Огородник у співпраці з волинськими лицедіями покаже прем’єру вистави «Останній Гречкосій», автором якої він є. Головні ролі зіграють: запрошений зі Львова народний артист України Януш Юхницький та наш земляк, заслужений артист України Петро Савош. У цій роботі задіяний також практично увесь артистичний склад: заслужені артисти України, провідні майстри сцени та професіонали акторської справи. Художниця-постановниця – Наталія Градиська, асистент режисера – Владислав Маціюк.
До слова, саме він згодом на основній сцені подарує дітям нову постановку. Це має бути вистава «Красуня і Чудовисько». Французька народна казка, відома у редакції Шарля Перро. А 6 грудня, до дня Святого Миколая, наші маленькі глядачі зможуть побачити прем’єру Павла Гарбуза «Закоханий Миколай», яку він сам написав.
Повертаючись до початку ювілейного театрального сезону на основній сцені, після тривалої перерви, артисти зіграють в оновленому складі улюблену комедію «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» від Рея Куні. Це буде наприкінці вересня, а уже 1 жовтня, до Дня Українського козацтва, відбудеться концерт-вистава «При ватрі» Дарини Гребенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.
Окрім того, заплановані «сезонні» концерти. Таких подій буде ще щонайменше чотири: під час новорічно-різвдяних свят, до Валентинового дня, на початку весни та до відзначення Дня Європи в Україні.
Тим часом на камерній сцені уже згадана Світлана Органіста стане режисером-постановником комедії «Перший раз». Автор п’єси – Міхаль Вальчак. Також із першого вересня розпочнеться новий навчальний рік у «Театральній студії».
Стежте за нашими сторінками у соцмережах, аби першими дізнаватися про актуальні події у закладі! Приходьте у театр, щоб відпочити, збагатитись духовно, надихнутись та інтелектуально розвинутись!
Неля Музичко, керівниця літературно-драматургічної частини театру.
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