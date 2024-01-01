Ювілейний 85-й сезон: які прем’єри відбудуться у волинському театрі

Для глядачів цьогорічний репертуар планують зробити насиченим різними виставами, серед яких, зокрема, будуть комедії, казки, а також святкові концерти.Відкриття сезону на основній сцені заплановане на 14-15 вересня. Відомий український режисеру співпраці з волинськими лицедіями покаже прем’єру вистави «Останній Гречкосій», автором якої він є. Головні ролі зіграють: запрошений зі Львова народний артист Українита наш земляк, заслужений артист України. У цій роботі задіяний також практично увесь артистичний склад: заслужені артисти України, провідні майстри сцени та професіонали акторської справи. Художниця-постановниця –, асистент режисера –До слова, саме він згодом на основній сцені подарує дітям нову постановку. Це має бути вистава «Красуня і Чудовисько». Французька народна казка, відома у редакції Шарля Перро. А 6 грудня, до дня Святого Миколая, наші маленькі глядачі зможуть побачити прем’єру«Закоханий Миколай», яку він сам написав.Повертаючись до початку ювілейного театрального сезону на основній сцені, після тривалої перерви, артисти зіграють в оновленому складі улюблену комедію «Номер 13 (Неймовірні пригоди в готелі класу LUX)» від. Це буде наприкінці вересня, а уже 1 жовтня, до Дня Українського козацтва, відбудеться концерт-вистава «При ватрі». Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниОкрім того, заплановані «сезонні» концерти. Таких подій буде ще щонайменше чотири: під час новорічно-різвдяних свят, до Валентинового дня, на початку весни та до відзначення Дня Європи в Україні.Тим часом на камерній сцені уже згадана Світлана Органіста стане режисером-постановником комедії «Перший раз». Автор п’єси –. Також із першого вересня розпочнеться новий навчальний рік у «Театральній студії».Стежте за нашими сторінками у соцмережах, аби першими дізнаватися про актуальні події у закладі! Приходьте у театр, щоб відпочити, збагатитись духовно, надихнутись та інтелектуально розвинутись!