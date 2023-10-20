У Луцьку на проспекті Волі автомобіль збив пішохідку
Сьогодні, 11:22
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 серпня близько 9:30 на проспекті Волі у Луцьку.
Як зазначили Волинським Новинам очевидці, водій Audi здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги пішохідним переходом.
Постраждала отримала тілесні ушкодження.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що повідомлення про ДТП з постраждалими в Луцьку надходило правоохоронцям.
Відомо, що травмовану дівчину доправили швидкою у лікарню.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Деталі згодом.
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Як зазначили Волинським Новинам очевидці, водій Audi здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги пішохідним переходом.
Постраждала отримала тілесні ушкодження.
У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що повідомлення про ДТП з постраждалими в Луцьку надходило правоохоронцям.
Відомо, що травмовану дівчину доправили швидкою у лікарню.
Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.
Деталі згодом.
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