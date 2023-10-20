У Луцьку на проспекті Волі автомобіль збив пішохідку





Як зазначили



Постраждала отримала тілесні ушкодження.



У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що повідомлення про ДТП з постраждалими в Луцьку надходило правоохоронцям.



Відомо, що травмовану дівчину доправили швидкою у лікарню.



Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 серпня близько 9:30 на проспекті Волі у Луцьку.Як зазначили Волинським Новинам очевидці, водій Audi здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги пішохідним переходом.Постраждала отримала тілесні ушкодження.У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що повідомлення про ДТП з постраждалими в Луцьку надходило правоохоронцям.Відомо, що травмовану дівчину доправили швидкою у лікарню.Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.Деталі згодом.

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