У Луцьку на проспекті Волі автомобіль збив пішохідку

У Луцьку на проспекті Волі автомобіль збив пішохідку
Дорожньо-транспортна пригода трапилася 15 серпня близько 9:30 на проспекті Волі у Луцьку.

Як зазначили Волинським Новинам очевидці, водій Audi здійснив наїзд на дівчину, яка перетинала проїжджу частину дороги пішохідним переходом.

Постраждала отримала тілесні ушкодження.

У пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що повідомлення про ДТП з постраждалими в Луцьку надходило правоохоронцям.

Відомо, що травмовану дівчину доправили швидкою у лікарню.

Наразі на місці аварії працює слідчо-оперативна група.

Деталі згодом.

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Теги: Луцьк, ДТП, дівчина
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