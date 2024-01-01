Патрульні назвали найбільш аварійні ділянки доріг на Волині





Таку інформацію Єлена Гасюк.



Найбільш аварійні ділянки на дорогах Волині

На автодорогах міжнародного та національного значення сталася найбільше ДТП з травмованими відбувається на таких ділянках:



- М-07 "Київ — Ковель — Ягодин" — 14 аварій, що на 14% менше, ніж за 2023 рік;



- М-19 "Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече" — 5 аварій, що на 72% менше, ніж торік;



- Н-22 "Устилуг — Луцьк — Ріне" - 13 ДТП, на 8% більше, ніж у 2023 році.



Через що люди під час аварій травмуються найбільше



Зі слів речниці патрульної поліції області, від початку 2024 року в аваріях на Волині травмувалися 547 людей, загинули — 38. Кількість загиблих у порівнянні з минулим роком на 39% менша. За увесь 2023 рік на дорогах Волині загинули 62 людини.



Статистика, яку ведуть у патрульній поліції Волині свідчить про те, що найбільше людей травмується під час зіткнення двох автомобілів. Від загальної кількості аварій з травмованими — це 39%.



Статистика решти травмувань під час ДТП:



- наїзд на пішохода — 21%



- наїзд на перешкоду — 24%



- перекидання авто — 14%



- наїзд на велосипедиста — 3%.



Як додала Єлена Гасюк, за участю дітей цього року вже зафіксували 148 аварій, 117 неповнолітніх травмувалися. Четверо дітей загинули.

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