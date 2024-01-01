Уночі сили ППО збили 29 російських дронів

Уночі сили ППО збили 29 російських дронів
У ніч на 15 серпня Сили протиповітряної оборони збили 29 російських безпілотників типу "Shahed".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог завдав удару 3-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області (РФ). та 29-ма ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарсь, Єйськ, Курськ (РФ).

"В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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