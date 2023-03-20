У Луцьку в супермаркеті чоловіку відмовилися обміняти зіпсовані креветки





Про це розповів сам лучанин у Тік Ток, передає



Як виявилося, після роботи чоловік зайшов купити щось на вечерю. Відкривши їх вдома лучанин зрозумів, що продукт зіпсований.



«Виїдало очі так, що просто хочеться ригати. З них все тіче. Ці креветки воняли так, що хотілося вмерти», – каже покупець.



Прийшовши через 20 хвилин до магазину чоловік не зміг зробити повернення, адже не мав чеку. На вмовляння подивитися камери відеонагляду, аби підтвердити покупку, охоронець йому відмовив.



На деяких сайтах зазначається, що у теорії можна зробити повернення і без чека, проте на практиці все інакше.



«Загалом, законом України передбачене повернення зіпсованого товару за наявності чеку. Проте, наприклад, якщо продавчиня запамʼятала покупця, то вона зможе зробити копію чеку з касового апарату. Охоронець мав подивитися по камерах, й тоді б касирка могла відзвітувати перед керівництвом, що саме тут чоловік придбав неякісний товар, тому йому повернули кошти», – зазначає адвокатка та голова громадської організації захисту прав споживачів Інна Стретович.



Крім того, якщо покупцю просто не дали чек, то це вже є порушенням законодавство і тоді можна звертатися зі скаргою до податкової.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В одному з луцьких супермаркетів АТБ чоловіку відмовилися зробити повернення зіпсованих креветок.Про це розповів сам лучанин у Тік Ток, передає "Конкурент" Як виявилося, після роботи чоловік зайшов купити щось на вечерю. Відкривши їх вдома лучанин зрозумів, що продукт зіпсований.«Виїдало очі так, що просто хочеться ригати. З них все тіче. Ці креветки воняли так, що хотілося вмерти», – каже покупець.Прийшовши через 20 хвилин до магазину чоловік не зміг зробити повернення, адже не мав чеку. На вмовляння подивитися камери відеонагляду, аби підтвердити покупку, охоронець йому відмовив.На деяких сайтах зазначається, що у теорії можна зробити повернення і без чека, проте на практиці все інакше.«Загалом, законом України передбачене повернення зіпсованого товару за наявності чеку. Проте, наприклад, якщо продавчиня запамʼятала покупця, то вона зможе зробити копію чеку з касового апарату. Охоронець мав подивитися по камерах, й тоді б касирка могла відзвітувати перед керівництвом, що саме тут чоловік придбав неякісний товар, тому йому повернули кошти», – зазначає адвокатка та голова громадської організації захисту прав споживачівКрім того, якщо покупцю просто не дали чек, то це вже є порушенням законодавство і тоді можна звертатися зі скаргою до податкової.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію