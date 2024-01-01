Сьогодні святкують Успіння Богородиці 2024 року за новим календарем: історія, традиції





Щороку християни східного обряду святкують Успіння Пресвятої Богородиці — свято, яке присвячене вшануванню матері Сина Божого Діви Марії та її переходу до Небесного Царства. В народі цей день часто називають Перша Пречиста, передає



До переходу на новоюліанський календар українці святкували цей важливий для вірян день 28 серпня. А ось за новим календарем Перша Пречиста буде припадати на 15 серпня.



Успіння Пресвятої Богородиці: історія свята



Історія свята бере свій початок з апокрифічних джерел та священної традиції Церкви, яка не має прямих історичних даних про дату, місце чи обставини смерті Марії, оскільки про це не згадується у канонічних Євангеліях. Однак, за традицією, вважається, що після П’ятидесятниці Діва Марія перебувала в Єрусалимі близько 10 років, а потім її життя описане лише в апокрифічних текстах.



Свято Успіння є символічним завершенням церковного року, який закінчується 31 серпня, і присвячено багатьом храмам в Україні, починаючи від ХІ століття і до сьогоднішніх днів. Успіння також вшановують як день, коли Богоматір з тілом і душею перейшла до вічної слави свого Сина, і з цього часу вона вважається могутньою Заступницею і Покровителькою в небі.



Вшанування Успіння як одного з основних свят для християн почалося після Собору в Ефесі 431 року. Це свято нагадує про сумну подію смерті, але водночас є радісним, оскільки відзначає перехід Марії до вічного життя.



Що означає свято Успіння Пресвятої Богородиці? Це є часом поклоніння, спільної молитви та віри в вічне життя після смерті. Це свято є важливим для християн, оскільки воно з’єднує їх у спільній вірі та надії на вічне блаженство. Саме слово "успіння" означає сон. Віряни пояснюють сенс свята тим, що не існує кінцевої смерті, а тому її не потрібно боятися. Тобто на Землі життя існує у фізичному тілі, але також воно продовжується і після цього.



Що освячують на Успіння Пресвятої Богородиці та інші традиції свята



В день Успіння Пресвятої Богородиці закінчується піст (Успенський піст, Спасівка), а тому на святковий стіл вже можна ставити різноманітні страви. В лісах з'являються горіхи і гриби. Наші предки саме в цей період починали вже робити засолювання на зиму з капусти, огірків, помідорів та інших овочів.



Традиційно віряни несуть до церкви на святкове богослужіння горіхи, фрукти, хліб, зерно та мед, які пізніше освячуються.



В давнину дівчата часто промовляли: "Прийшла Перша Пречиста — дівка стає речиста". Тобто вже закінчувалася важка праця і можна відпочити. Родини з незаміжніми дівчатами на виданні вже починали готуватися до майбутнього сезону весіль.



Також існували і певні заборони. Зокрема, наші пращури намагалися не бажати нікому зла, не сваритися і не лихословити. Також на Успіння заборонялося ходити босоніж по траві, нібито це принесе чимало хвороб. А молоді незаміжні дівчата в жодному разі не стригли волосся, щоб не зіпсувати свою долю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому віряни в Україні святкують більшість церковних свят на 13 днів раніше. Це стосується і великого літнього свята — Успіння Пресвятої Богородиці.Щороку християни східного обряду святкують Успіння Пресвятої Богородиці — свято, яке присвячене вшануванню матері Сина Божого Діви Марії та її переходу до Небесного Царства. В народі цей день часто називають Перша Пречиста, передає ТСН До переходу на новоюліанський календар українці святкували цей важливий для вірян день 28 серпня. А ось за новим календарем Перша Пречиста буде припадати на 15 серпня.Історія свята бере свій початок з апокрифічних джерел та священної традиції Церкви, яка не має прямих історичних даних про дату, місце чи обставини смерті Марії, оскільки про це не згадується у канонічних Євангеліях. Однак, за традицією, вважається, що після П’ятидесятниці Діва Марія перебувала в Єрусалимі близько 10 років, а потім її життя описане лише в апокрифічних текстах.Свято Успіння є символічним завершенням церковного року, який закінчується 31 серпня, і присвячено багатьом храмам в Україні, починаючи від ХІ століття і до сьогоднішніх днів. Успіння також вшановують як день, коли Богоматір з тілом і душею перейшла до вічної слави свого Сина, і з цього часу вона вважається могутньою Заступницею і Покровителькою в небі.Вшанування Успіння як одного з основних свят для християн почалося після Собору в Ефесі 431 року. Це свято нагадує про сумну подію смерті, але водночас є радісним, оскільки відзначає перехід Марії до вічного життя.Що означає свято Успіння Пресвятої Богородиці? Це є часом поклоніння, спільної молитви та віри в вічне життя після смерті. Це свято є важливим для християн, оскільки воно з’єднує їх у спільній вірі та надії на вічне блаженство. Саме слово "успіння" означає сон. Віряни пояснюють сенс свята тим, що не існує кінцевої смерті, а тому її не потрібно боятися. Тобто на Землі життя існує у фізичному тілі, але також воно продовжується і після цього.Що освячують на Успіння Пресвятої Богородиці та інші традиції святаВ день Успіння Пресвятої Богородиці закінчується піст (Успенський піст, Спасівка), а тому на святковий стіл вже можна ставити різноманітні страви. В лісах з'являються горіхи і гриби. Наші предки саме в цей період починали вже робити засолювання на зиму з капусти, огірків, помідорів та інших овочів.Традиційно віряни несуть до церкви на святкове богослужіння горіхи, фрукти, хліб, зерно та мед, які пізніше освячуються.В давнину дівчата часто промовляли: "Прийшла Перша Пречиста — дівка стає речиста". Тобто вже закінчувалася важка праця і можна відпочити. Родини з незаміжніми дівчатами на виданні вже починали готуватися до майбутнього сезону весіль.Також існували і певні заборони. Зокрема, наші пращури намагалися не бажати нікому зла, не сваритися і не лихословити. Також на Успіння заборонялося ходити босоніж по траві, нібито це принесе чимало хвороб. А молоді незаміжні дівчата в жодному разі не стригли волосся, щоб не зіпсувати свою долю.

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