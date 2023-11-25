Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів

Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів
НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн, а також у декларуванні недостовірної інформації очільнику Антимонопольного комітету Павлу Кириленку.

Про це повідомляє САП, НАБУ та джерело УП.

За інформацією джерел УП, йдеться про Павла Кириленка.

За даним слідства, у 2020–2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.

А саме:

- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;

- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;

- 2 гаражних бокси;

- 6 паркомісць;

- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;

- автомобіль ВМW Х3.

Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень. Законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.

У НАБУ зазначили, що с різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн. Також підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.

Крім того, у САП додали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування "Радіо Свобода".
Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів

У березні 2024 року журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

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Теги: Голова АМКУ, збагачення
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