Голову АМКУ Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56 мільйонів

Павлу Кириленку.



Про це повідомляє САП, НАБУ та джерело



За інформацією джерел УП, йдеться про Павла Кириленка.



За даним слідства, у 2020–2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.



А саме:



- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;



- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;



- 2 гаражних бокси;



- 6 паркомісць;



- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;



- автомобіль ВМW Х3.



Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень. Законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.



У НАБУ зазначили, що с різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн. Також підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.



Крім того, у САП додали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування "Радіо Свобода".



У березні 2024 року журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! НАБУ і САП повідомили про підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн, а також у декларуванні недостовірної інформації очільнику Антимонопольного комітетуПро це повідомляє САП, НАБУ та джерело УП За інформацією джерел УП, йдеться про Павла Кириленка.За даним слідства, у 2020–2023 роках посадовець, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль, права на які він реєстрував на родичів дружини.- 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м;- будинок під Києвом площею понад 220 кв. м;- 2 гаражних бокси;- 6 паркомісць;- 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м;- автомобіль ВМW Х3.Загальна вартість майна — 61,7 мільйона гривень. Законні доходи чиновника та його родини суттєво менші.У НАБУ зазначили, що с різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) посадовця та його дружини становила 56,2 млн грн. Також підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.Крім того, у САП додали, що приводом для розслідування САП та НАБУ стало журналістське розслідування "Радіо Свобода".У березні 2024 року журналісти-розслідувачі з'ясували, що родина колишнього голови Донецької ОВА, а тепер очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

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