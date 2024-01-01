Чоловікам за кордоном, які не оновили дані, не видаватимуть водійські посвідчення, — Кабмін





Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 серпня, пише



Згідно з постановою, чоловіки призовного віку, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати такі послуги:



- обміняти чи отримати вперше посвідчення водія, а також отримати його після втрати чи викрадення;



- подати документи щодо держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.



Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.



Чоловіки за кордоном



У квітні, президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію. Після того українські консульства перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг.



Щоправда, згодом послуги відновили. Однак на тлі тимчасового обмеження у країнах Заходу виникли обговорення щодо можливості повернення військовозобов’язаних українців додому.



Тоді представники деяких країн підтримали цю ідею, зокрема, Польща та Литва. Остання загалом пропонувала обговорення на рівні ЄС. Зрештою Україна оголосила, що не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.



Додамо, що оновити свої облікові дані можна онлайн через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовозобов’язаним чоловікам за кордоном, які не оновили військово-облікові дані, не видаватимуть та обмінювати водійське посвідчення і реєструвати транспортні засоби.Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів від 13 серпня, пише Громадське Згідно з постановою, чоловіки призовного віку, які не оновили військово-облікові дані, не зможуть отримати такі послуги:- обміняти чи отримати вперше посвідчення водія, а також отримати його після втрати чи викрадення;- подати документи щодо держреєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів.Також міжнародні поштові відділення не пересилатимуть посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.У квітні, президент Українипідписав закон про мобілізацію. Після того українські консульства перестали приймати документи у громадян призовного віку на отримання консульських послуг.Щоправда, згодом послуги відновили. Однак на тлі тимчасового обмеження у країнах Заходу виникли обговорення щодо можливості повернення військовозобов’язаних українців додому.Тоді представники деяких країн підтримали цю ідею, зокрема, Польща та Литва. Остання загалом пропонувала обговорення на рівні ЄС. Зрештою Україна оголосила, що не планує примусово повертати чоловіків призовного віку з-за кордону.Додамо, що оновити свої облікові дані можна онлайн через застосунок «Резерв+», який доступний для завантаження на смартфонах через App Store та Google Play Market.

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