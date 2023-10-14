Допомогла виїхати за кордон військовозобов'язаному: ковельчанку засудили на сім років





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За даними слідства, обвинувачена організувала злочинну схему та допомогла перетнути державний кордон особі призовного віку. За таке сприяння жінка отримала грошову винагороду у розмірі 5 500 доларів США.



Так, у травні 2023 року ковельчанка виготовила для військовозобов'язаного документи для виїзду з країни та внесла всі неохідні відомості до системи «Шлях». Вона зреєструвала його як водія транспортного засобу суб`єкта господарювання. У червні разом із своїм «підопічним» на автомобілі «VOLKSWAGEN» вона поїхала до прикордонного пункту Угринів Львівської області. Там підсудна передала втікачу ключі від авто, щоб він міг перетнути державний кордон та виїхати в Польщу. Жінка була затримана працівниками поліції «на гарячому», під час отримання коштів.



В судовому засіданні, що відбулося в травні цього року, обвинувачена повідомила, що розуміє тяжкість вчиненого злочину та міру відповідальності за скоєний злочин. Свою вину в скоєні кримінального правопорушення визнала повністю.



Суд визнав ковельчанку виннною в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів) ККУ. Їй було призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 1 рік, з конфіскацією всього належного їй майна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ковельський міськрайонний суд виніс вирок місцевій мешканці, яка допомагала незаконно перетнути державний кордон військовозобов’язаному чоловіку. Тепер вона проведе за гратами наступні сім років.Про це йдеться у вироку суду від 9 серпня.За даними слідства, обвинувачена організувала злочинну схему та допомогла перетнути державний кордон особі призовного віку. За таке сприяння жінка отримала грошову винагороду у розмірі 5 500 доларів США.Так, у травні 2023 року ковельчанка виготовила для військовозобов'язаного документи для виїзду з країни та внесла всі неохідні відомості до системи «Шлях». Вона зреєструвала його як водія транспортного засобу суб`єкта господарювання. У червні разом із своїм «підопічним» на автомобілі «VOLKSWAGEN» вона поїхала до прикордонного пункту Угринів Львівської області. Там підсудна передала втікачу ключі від авто, щоб він міг перетнути державний кордон та виїхати в Польщу. Жінка була затримана працівниками поліції «на гарячому», під час отримання коштів.В судовому засіданні, що відбулося в травні цього року, обвинувачена повідомила, що розуміє тяжкість вчиненого злочину та міру відповідальності за скоєний злочин. Свою вину в скоєні кримінального правопорушення визнала повністю.Суд визнав ковельчанку виннною в скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів) ККУ. Їй було призначене покарання у вигляді позбавлення волі строком 7 років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування на строк 1 рік, з конфіскацією всього належного їй майна.

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