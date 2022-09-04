У МОН придумали, як організувати очне навчання у школах без укриттів

У МОН придумали, як організувати очне навчання у школах без укриттів
Уряд затвердив експериментальний проєкт зі створення захищених просторів у школах, де немає повноцінних сховищ чи протирадіаційних укриттів.

Такі простори можна буде створювати лише у громадах в зонах з помірним та задовільним рівнями ризику, тобто не поруч із лінією фронту, повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий, - пише "Українська правда".

Безпечні приміщення можуть бути облаштовані у підвалах, на цокольних чи перших поверхах, де учні зможуть перечекати повітряну тривогу.

Простори мають бути доступними, зокрема для осіб з інвалідністю, забезпечувати дітям комфортні умови з електрикою та освітленням та відповідати ще деяким вимогам.

"Важливо розуміти – це тимчасове рішення для того, щоб діти мали доступ до офлайн-освіти. Ми закликаємо громади будувати повноцінні укриття якомога швидше, бо безпека та комфорт дітей – наш пріоритет", – наголосив Лісовий.

Якими мають бути "захищені простори" у школах?
Спільно з ДСНС і МВС, у Міносвіти розробили Порядок із встановленими вимогами до захищених просторів. Серед них:

розташування простору в основній будівлі закладу освіти або близько до неї (рекомендовано до 100 м);

захисні простори не можна влаштовувати поряд із резервуарами з небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами;

через захисний простір не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж);

простори не можуть зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;

приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав та інших місць для сидіння та лежання;

простори забезпечені електроживленням та штучним освітленням;

у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно-небезпечні речовини; приміщення перебуває в задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до протипожежних та санітарних правил);

забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним (у разі місткості менше ніж 50 осіб та відстані від найвіддаленішої точки приміщення до виходу не більше 25 м – у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу);

пристосовані для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти, в яких вчаться такі діти).

З іншими вимогами можна ознайомитись у додатку до порядку. А щоб оцінити рівні ризику у різних громадах, МОН створило спеціальну методику.

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Теги: Україна, МОН, війна, укриття, школа, освіта
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